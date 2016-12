Biznext : découvrez les lauréats 2016

Décideur de l'année : Marie-Laure Pochon, présidente et CEO du Groupe Acteon

Acteon est une medtech française spécialisée en dispositifs médicaux de haute technologie. Basé à Mérignac, le groupe s'est imposé comme un acteur mondial de référence grâce à ses technologies. Acteon a réalisé un chiffre d'affaires de 138 M€ en 2015. Il emploie 803 collaborateurs, répartis sur 4 sites de fabrication (Bordeaux, La Ciotat, Milan, et Tuttlingen) et dans 13 filiales et bureaux de représentation implantés au niveau mondial. Le groupe a engagé de longue date une rigoureuse politique qualité tournée vers la satisfaction du client et l'innovation, dans le respect le plus strict des normes et réglementations internationales applicables.

Startup de l'année : M.Tshirt

Startup bordelaise créée en 2013 par 4 associés, Monsieurtshirt.com a bâti son succès sur la vente en ligne de t-shirts et accessoires graphiques. La société maîtrise aujourd'hui la création, la transformation et la distribution jusqu'au client final, que ce soit en ligne ou via des boutiques en propre. En autofinancement et rentable depuis la 1re année, la société compte aujourd'hui 35 salariés, réalise plusieurs millions de chiffre d'affaires annuel et affiche une croissance à 3 chiffres chaque année.

Croissance internationale : Amplitude Systèmes

Créé en 2001, le groupe Amplitude Systèmes, basé à Pessac, s'est hissé au sommet mondial de la mise au point, de la production et de la vente de lasers très haute performance, à impulsions ultra précises et brèves pour les laboratoires, l'industrie électronique, la chirurgie, l'ophtalmologie... La société compte désormais 270 employés (dont 200 en France) et réalise plus de 90 % de son CA annuel (plus de 62 M€ au total) à l'export. Pilotée par son PDG Eric Mottay, elle surfe sur une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années.

Transformation numérique : Prof en poche

Installée dans le secteur du soutien scolaire depuis 32 ans, la société familiale Pieber, basée à Pau, a compté jusqu'à 12 sites en France. L'entreprise a su transformer son activité historique sans la tuer en prenant le virage du cours en ligne, notamment sur tablettes et smartphones. Pieber a donné naissance à PlanèteProfs, logiciel de visioconférence éducatif, puis à Prof en poche, qui permet d'avoir en permanence un prof dans la poche, répondant à toutes les questions en maths, physique-chimie, français et langues de la 6e au baccalauréat, toute la semaine de 9 h à 22 h. Ce développement est piloté par les frères Vincent et Paul Escudé.

Innovateur de l'année : Helper Drone

Médecin urgentiste depuis 15 ans, Fabien Farge a eu l'idée de mettre au point un drone sauveteur pour faciliter et accélérer l'intervention des secours en mer. Véritable couteau suisse avec les multiples fonctionnalités (secours mais aussi surveillance et protection de l'environnement) développées avec trois autres concepteurs, Anthony et David Gavend ainsi que Gérald Dumartin, ce drone primé lors du dernier Concours Lépine, baptisé Helper, entre en phase de pré-industrialisation et a déjà convaincu le groupe Total.

Prix coup de cœur : Asobo Studio

En 15 ans, Asobo Studio a réussi à devenir le premier développeur indépendant de jeux en France. Le studio a créé à ce jour 17 jeux pour consoles et PC (dont Pixar's Ratatouille, FUEL détenteur d'un World Record winner, Monopoly Plus...) écoulés à près de 9 millions d'unités dans le monde et compte parmi ses partenaires de prestigieuses entreprises telles que Disney Pixar, Codemasters, Ubisoft, Microsoft... En 2016, le studio annonce en exclusivité mondiale avec Microsoft la sortie de 3 jeux et applications sur HoloLens, le casque de réalité mixte du géant américain : Fragments, Young Conker & HoloTour, déjà disponibles outre-Atlantique dans la Developer Edition et qui sera bientôt distribuée en Europe. Asobo Studio, dirigée par Sebastian Wloch et David Dedeine, emploie aujourd'hui plus de 100 développeurs, pour un chiffre d'affaires de 8 M€ en 2015, et annonce la création d'une division spécialement dédiée aux solutions holographiques pour les entreprises : HoloForge Interactive.

