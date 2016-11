L'aéronautique et l'espace ont rendez-vous à Bordeaux

La 1re édition des Talents de l'aéronautique et de l'espace avait accueilli plus de 500 personnes au Palais de la Bourse à Bordeaux lors d'une table ronde puis d'une remise de prix. (Crédits : LTB)

Reconnue pour ses compétences dans les industries aéronautique et spatiale et remarquable pour sa dualité civile/militaire, l'Aquitaine regroupe en son sein une filière riche et dynamique. La Tribune et BAAS (Bordeaux Aquitaine aéronautique et spatial) s'associent à nouveau pour mettre en valeur la richesse de cet écosystème et la variété des métiers qu'il propose. La 2e édition des Talents aquitains de l'aéronautique et de l'espace aura lieu à Bordeaux le 29 novembre.