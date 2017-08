Chômage : retour de manivelle en Nouvelle-Aquitaine

Nouveau coup d'accordéon sur l'évolution mensuelle du nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A (sans emploi) en Nouvelle-Aquitaine : après avoir reculé de -0,6 % en juin, il a ainsi augmenté de +0,6 % en juillet, à 296.850 personnes.

Cette évolution mensuelle n'est pas forcément considérée comme significative par tous les observateurs mais l'évolution de la courbe sur trois mois, à +1,4 %, esquisse une tendance. D'autant plus que si le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est en recul sur un an en Nouvelle-Aquitaine, à -0,9 %, cette baisse annuelle était de -1,9 % en juin dernier. L'évolution du nombre de demandeurs est néanmoins plus favorable en Nouvelle-Aquitaine qu'en France métropolitaine. Sur un mois la courbe progresse ainsi de +1 % dans l'ensemble du pays, de +1,3 % sur trois mois et de +0,1 % sur un an.

L'à-coup est plus puissant en Corrèze

Après un record à la baisse en juin (-2,5 %), la Corrèze se distingue en juillet par un retournement complet avec la plus forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A sur un mois, à +2,2 % ! Ce département est suivi de près par la Charente-Maritime, qui enregistre une hausse de +2 %. Viennent ensuite deux départements où la hausse sur un mois est supérieure à +1 % : la Vienne (+1,9 %) et le Lot-et-Garonne (+1,5 %). La tendance est également à la hausse dans les départements de Pyrénées-Atlantiques (+0,8 %), Deux-Sèvres (+0,7 %) et Gironde (+0,2 %). Elle est à zéro, autrement-dit inchangée par rapport à juin, en Dordogne et Haute-Vienne.

Ce sont les moins de 25 ans qui profitent le plus de la baisse

Le nombre de demandeurs d'emploi baisse dans trois départements : la Creuse, avec un recul de -0,8 %, puis la Charente (-0,6 %) et les Landes (-0,4 %). A noter la baisse record du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A sur un an en Lot-et-Garonne (Aquitaine), à -4,1 %, avec un recul très significatif dans quatre autres départements : la Haute-Vienne (Limousin), à -3,7 %, la Vienne (Poitou-Charentes), à -2,7 %, les Deux-Sèvres (Poitou-Charentes), à -2,3 %, et la Corrèze (Limousin), à -2,2 %. L'effectif des demandeurs d'emploi classés en catégorie (A, B, C) s'établit à 508.970 personnes en Nouvelle-Aquitaine, en hausse de +1 % sur un mois, +1,3 % sur trois mois et +2,9 % sur un an. En France métropolitaine cette catégorie connaît une hausse de +1,1 % sur un mois, + 1,6 % sur trois mois et + 3,1 % sur un an.

Les femmes restent surexposées

La proportion d'hommes demandeurs d'emploi en catégorie A en Nouvelle-Aquitaine, qui était en baisse de -0,5 % en juin, repart fortement à la hausse en juillet, à +1 %, contre +0,2 % pour les femmes (-0,7 % en juin). Incontestablement c'est la catégorie des moins de 25 ans qui paie le prix fort de ce rebond à la hausse du chômage en juillet, à +2 % sur un mois (contre -1,9 % en juin).

Les femmes de moins de 25 ans sont les plus touchées par ce retournement, avec une hausse de +2,5 % de la catégorie A sur un mois, contre +2 % pour les hommes. L'impact est un peu moins sévère dans la classe d'âge des 25-49 ans, où la hausse des demandeurs d'emploi de catégorie A sur un mois atteint +1,7 %. Dans cette classe d'âge ce sont les hommes qui paient le prix fort (+1,2 %), nettement devant les femmes (+0,1 %). Une fois n'est pas coutume, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A sur un mois est à la baisse en Nouvelle-Aquitaine chez les 50 ans ou plus, à -0,2 %. Une légère baisse paritaire avec -0,2 % dans les deux sexes.

Sur un an le résultat est moins encourageant. Les femmes de 50 ans ou plus paient ainsi le plus lourd tribut à la hausse du chômage en catégorie A, à +4,3 % !, très loin devant les hommes de la même classe d'âge (+0,2 %). La situation est nettement différenciée entre les deux sexes chez les 25-49 ans, où le nombre de demandeurs d'emploi augmente de +0,7 % chez les femmes tandis qu'il recule de -3,3 % chez les hommes. L'évolution est homogène et à la baisse chez les moins de 25 ans, même si les femmes n'en tirent pas le meilleur parti, avec un effectif en recul de -3,2 % contre -5,5 % pour les hommes.