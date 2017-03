Métiers porteurs, recherches des demandeurs d'emploi... Indeed analyse Bordeaux

Les données d'Indeed montrent qu'à Bordeaux en 2016, le nombre de recherches d'emploi sur son site est approximativement le double de celui du nombre de postes disponibles référencés par la plateforme. Lormont, Cenon, Parempuyre, Saint-Louis-de-Montferrand et Talence connaissent également un différentiel important en défaveur des demandeurs d'emploi.

En revanche au Haillan et à Martignac-sur-Jalle, la situation est inverse : deux fois plus d'offres d'emplois répertoriés que de recherches. Le Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Eysines ou encore Bassens connaissent des situations équilibrées où les recherches et le nombre de postes disponibles s'équilibrent.

Baby-sitter, en tête des offres d'emploi

Indeed établit également le classement des 10 métiers qui cumulent le plus d'offres disponibles. A Bordeaux, en tête on trouve... celui de baby-sitter, qui totalise 3 % des offres proposées. Devant... stagiaire (2,88 %). Vendeurs, chefs de projet, ingénieurs, consultants, développeurs, commerciaux, aides à domicile et ingénieurs études et développement sont ensuite les métiers où les besoins sont importants. Mérignac fait apparaître un classement peu différent avec, au top, baby-sitter toujours (2,48 % des offres), commercial (2,06 %), stagiaire (1,76 %), vendeur (1,56 %)... Téléconseillers (5,39 % des offres), ingénieurs (2,56 %) et encore baby-sitter (2 %) sont très demandés à Pessac.

C'est à Cenon qu'il semble le plus difficile pour les entreprises de trouver un employé correspondant au poste proposé : 57,63 % des offres y sont toujours proposées plus de 60 jours après leur parution, devant Artigues-près-Bordeaux (53,76 %), Bassens (48,74 %) et Talence (48,42 %). Le pourcentage tombe à 38,13 % à Bordeaux. A Saint-Médard-en-Jalles et Pessac en revanche, les postes ne restent pas disponibles bien longtemps (respectivement 24,40 % et 25,68 %).

Que cherchent les demandeurs d'emploi ?

Communication (1,45 %) et marketing (1,07 %) sont les mots-clés les plus recherchés sur Indeed par les demandeurs d'emploi ciblant Bordeaux. Un résultat sans grande surprise car parfaitement en ligne avec les statistiques de Pôle Emploi et de l'Apec, qui en font les deux grandes filières les plus embouteillées. La vente à Bègles (1,5 %) et à Bouliac (1,88 %), la logistique à Blanquefort (2,57 %), la sécurité à Bruges (2,86 %), le contrôle de gestion (5,38 %) à Martignas-sur-Jalle. A noter que c'est le mot-clé "mairie" qui est de très loin le plus recherché au Taillan-Médoc, dans 7,92 % des recherches !

Créé aux Etats-Unis il y a 12 ans, Indeed emploie 3.000 personnes dans 15 pays. Ce moteur de recherche d'emploi, ouvert il y a 8 ans en France, est présent physiquement depuis un an dans l'Hexagone où il emploie 25 personnes. Il indexe les offres disponibles sur l'ensemble des sites Internet à l'exception de celui de Pôle Emploi. Indeed propose plus de 16 millions d'offres d'emploi dans le monde et plus de 200 millions de chercheurs d'emploi consultent son site chaque mois. Il revendique 6 millions d'utilisateurs en France, le plaçant à la 2e place des sites d'emploi derrière Pôle-emploi.fr.