L'emploi cadres en Nouvelle-Aquitaine en 4 graphiques

Selon l'enquête annuelle de l'Apec, menée auprès de 11.000 entreprises, 2017 devrait être un bon cru pour le marché de l'emploi des cadres en Nouvelle-Aquitaine. Entre 9.090 et 10.020 cadres devraient ainsi être recrutés au fil de l'année, soit une hausse comprise entre 0 et 10 % selon que l'on considère la fourchette haute ou la fourchette basse. Voici 3 éléments-clés des extraits de l'enquête de l'Apec, résumés sous forme de graphiques.

L'ex-Aquitaine trustera ainsi plus de la moitié des recrutements de cadres en 2017 dans la Nouvelle-Aquitaine.

La répartition des recrutements de cadres selon le niveau d'expérience montre qu'au-delà de 15 ans d'expérience, les profils intéressent moins les entreprises.

On note que les prévisions de recrutements de commerciaux et de cadres pour les études et la R&D sont en hausse. A contrario les embauches freinent dans le tertiaire et l'informatique.

Le solde de l'emploi cadre est positif en 2016 en Nouvelle-Aquitaine.

-----

Tous les chiffres sont issus de l'enquête 2017 de l'Apec en Nouvelle-Aquitaine et concernent ce seul périmètre géographique