Nouvelle-Aquitaine : où sont ses 5.879.144 habitants ?

Pas d'exception, la totalité des 12 départements qui composent la Nouvelle-Aquitaine ont connu, entre 2009 et 2014, des soldes migratoires positifs. Certes, les départements qui bénéficient d'une façade sur l'Atlantique - Landes (+1,1 %), Gironde (+0,9 %), Charente-Maritime (+0,8 %) et Pyrénées-Atlantiques (+0,5 %) - sont ceux qui croissent le plus mais le taux moyen annuel d'évolution de la population de la Nouvelle-Aquitaine est de +0,6 % (contre +0,5 % en moyenne nationale)... une progression uniquement portée par le solde migratoire.

En effet, le taux de croissance naturel (différence entre naissances et décès) de la population est scotché à 0 % (alors qu'il est de +0,5 % en moyenne en France) et certains départements (Creuse, Lot-et-Garonne, Dordogne, Corrèze) ont connu un recul de leur population totale en raison de la chute de cette croissance naturelle.

Nouvelle-Aquitaine = 8,9 % de la population française

Quoi qu'il en soit, les derniers chiffres communiqués ce matin par l'Insee font part d'une population officielle de 5.879.144 habitants dans ce qui est désormais la quatrième région la plus peuplée de France métropolitaine.

Une Nouvelle-Aquitaine qui concentre sur 84 .000 km2 désormais 8,9 % de la population française de 64.027.784 habitants.

Un quart de la population de la Nouvelle-Aquitaine est installée en Gironde (1.526.016 habitants), département qui a cumulé deux forts taux de croissance migratoire (+0,9 %) et naturelle (+1,2 %). Un phénomène connu également pendant cette période 2009-2014 par la Vienne (+0,2 % dans les deux cas) et les Deux-Sèvres (+0,1 %, +0,3 %).

Bordeaux compte moins d'habitants qu'en 1962

Parmi les 4.466 communes que compte la Nouvelle-Aquitaine, les 50 plus grandes concentrent 31 % de la population régionale. Ces 50 communes ont vu leur population progresser de 113.000 habitants par rapport à 99... un rythme qui ralentit (+ 0,4 %) sur la période 2009-2014, par rapport à la période 1999-2009 (+0,5 % de croissance annuelle moyenne).

Il faut noter que 15 grandes communes ont connu une baisse de population entre 2009 et 2014. Elles sont toutes éloignées du littoral (Limoges, Poitiers, Angoulême, Brive, Guéret, Marmande, Tulle, Châtellerault...) à l'exception de Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.

Neuvième commune de France en termes de population, Bordeaux comptait 278.403 habitants... en 1962. En 2014, Bordeaux recense 32.000 habitants de moins par rapport à cette date, un phénomène qui touche toutes les grandes communes françaises (Lyon, Paris, Marseille), mais Bordeaux enregistre une progression continue de sa population depuis 1990.

Parmi les communes qui ont le plus gagné de population entre 2009 et 2014 figurent Hendaye, Biscarrosse, La Teste de Buch, sur le littoral, mais aussi Bruges, Eysines, Pessac ou encore Cenon en périphérie de Bordeaux.