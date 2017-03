Fabien Farge, Helper-Drone : "La pointe de diamant du dispositif de secours"

Fabien Farge est l'un des co-créateurs du drone sauveteur Helper. (Crédits : DR)

Fabien Farge, médecin urgentiste, co-créateur du drone sauveteur Helper, est l'invité du Club eco de La Tribune dans le cadre de Biznext 2016. Il nous présente ce drone, conçu l'an dernier avec Gérald Dumartin, pompier et pilote de drone, et Anthony et David Gavend, programmeurs, qui fait déjà l'objet de nouveaux développements.