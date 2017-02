Thierry Kessenheimer, Rectorat de Bordeaux : "Nous faisons du sur-mesure"

Thierry Kessenheimer, délégué académique à la formation initiale et continue au Rectorat de l'académie de Bordeaux (Crédits : DR)

Thierry Kessenheimer, délégué académique à la formation initiale et continue au Rectorat de l'académie de Bordeaux, est l'invité du Club Eco de La Tribune dans le cadre des Talents aquitains de l'aéronautique et de l'espace, organisés avec BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial).