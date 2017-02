Gilles Fonblanc, Airbus Safran Launchers : "ASL bénéficie d'un historique très fort en Nouvelle-Aquitaine"

Co-entreprise détenue à 50 % par Airbus Defence and Space et à 50 % par Safran, officiellement créée le 1er juillet 2016, Airbus Safran Launchers, dédiée aux lanceurs spatiaux civils et militaires, maître d'œuvre des familles de lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6 et des missiles de la force de dissuasion océanique française, compte 3.500 collaborateurs en Nouvelle-Aquitaine, soit 40 % des effectifs de la société.

"Airbus Safran Launchers bénéficie d'un historique très fort en Nouvelle-Aquitaine, issu des filières des lanceurs spatiaux et du programme Ariane qui continue et de la filière des missiles de dissuasion nucléaire qui ont pour la plupart été développés ici en Aquitaine", rappelle Gilles Fonblanc, directeur des sites d'Airbus Safran Launchers (ASL) et représentant du CEO en Aquitaine.

Interviewé dans le cadre des Talents aquitains de l'aéronautique et de l'espace, il précise qu'ASL a lancé un plan de transformation, baptisé "Plan ambition".