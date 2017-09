Fintech : Guillaume-Olivier Doré lève 2 M€ pour Mieuxplacer.com

Passé notamment par Apex Partner, ex-cofondateur et ex-dirigeant du fonds d'investissement OTC Agregator (500 M€ sous gestion), Guillaume-Olivier Doré, qui s'est aussi associé à Louis-Alexandre de Froissard dans la création de l'événement Bordeaux Fintech, est une des figures de proue de l'univers des nouvelles technologies financières. Et son idée a séduit de nombreux investisseurs.

C'est ainsi que BPIFrance a débloqué 700.000 €, sous forme de financement de l'innovation pour soutenir Mieuxplacer.com, et que Guillaume-Olivier Doré a convaincu tout un aéropage de "business angels" de participer au projet. Ce qu'ils ont fait à hauteur de 1,3 M€. Parmi eux Damien Vincent, ex-directeur général de Facebook France, Yves Padrines, DG de Cisco Video Technologies France ou encore Michel Larroche, président de Mont Blanc, Pascal Boris, DG de BNP Paribas UK.

La plateforme Mieuxplacer.com mobilise l'effectif de Robin Finance, installé à Darwin (quartier La Bastide), composé 12 salariés à Bordeaux et 4 à Paris.

"Je recrute essentiellement des Bordelais, en local. Robin'Finance c'est un tiers de collaborateurs en recherche et développement, un tiers en développement pur et un tiers en marketing digital. En France l'épargne est un univers réglementé, très protecteur. Et nous sommes agréés depuis juillet 2016 par l'Autorité des marchés financiers (AMF)" signale Guillaume-Olivier Doré.

Pour lancer son offensive sur ce segment de marché de la démocratisation de l'épargne, qu'il se propose d'ouvrir, le patron de Robin'Finance vient de recruter Sébastien Carriot, cofondateur d'At Internet, à Mérignac (Gironde), leader des mesures d'audience sur Internet, dont il a été le directeur technique puis le patron de l'innovation, et Frédéric Biscay, ancien responsable des partenariats chez Paypal.

"Le deuxième sujet de Mieuxplacer.com, c'est la pédagogie de l'épargne, de l'investissement. L'explication avec des mots simples de ce qu'est par exemple une assurance-vie, qui n'est pas une assurance sur la vie", recadre Guillaume-Olivier Doré pour donner le ton. Car sa démarche a l'ambition de briser des murs qui semblent selon lui scléroser le marché en entravant la circulation des produits. D'où sa métaphore démystificatrice à base d'enseignes de la grande distribution.

"Notre troisième sujet, poursuit-il ainsi, c'est de proposer la gamme de produits la plus vaste et la plus profonde. D'avoir tous les produits sur étagères. Aujourd'hui l'épargnant lambda n'a pas accès à des produits d'épargne dont il pourrait rêver. Son banquier, illustre Guillaume-Olivier Doré, va lui proposer du Auchan, tandis que les gestionnaires de patrimoine n'auront pour leurs clients haut de gamme que du Fauchon et du Hédiard. Nous, nous voulons proposer des produits d'investissement classiques et d'autres plus originaux, comme les fonds d'investissement de proximité, qui permettent de financer des entreprises dans les régions, ou des parts dans des forêts, des troupeaux de vaches, etc.".