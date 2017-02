Wecomfrom, le réseau des "expatriés régionaux" démarre fort

Comme souvent, tout part d'une histoire personnelle. Natif de Paris, Christophe Bruneau quitte l'Ile-de-France pour Toulon. Muté par son employeur, le jeune homme de 23 ans éprouve les difficultés souvent rencontrées par tout nouvel arrivant dans une région qu'il ne connaît pas, et notamment le sentiment de solitude au quotidien...

Depuis, Christophe Bruneau a quitté Toulon pour Bordeaux, où il a lancé officiellement Wecomfrom en juin 2015. Le réseau social s'adresse donc aux expatriés inter-régionaux qui peuvent se retrouver au sein de "communautés" virtuelles.

Le jeune chef d'entreprise s'attaque à un marché encore vierge :

"Aujourd'hui, de nombreux sites dédiés aux expatriés internationaux envahissent la toile mais jusqu'ici, personne n'avait osé entreprendre ce projet à l'échelle de l'expatriation régionale, alors que près de 690 millions de personnes sont concernées à travers le monde. Par ailleurs en France, plus d'un million de personnes changent de région chaque année. Selon l'Ifop, 55 % des personnes qui ont vécu une mobilité régionale la vive comme une contrainte. Et 76 % des expatriés régionaux sont fiers de leur région natale ! Pour les nouveaux arrivants, il peut effectivement être difficile de s'intégrer, de se recréer un cercle d'amis et pénétrer des réseaux déjà établis, surtout lorsqu'on est plus étudiants. Beaucoup sont donc déçus. Il ne faut pas non plus sous-estimer les différences culturelles d'une région à l'autre, qui existent bel et bien."