Azendoo va Ãªtre accÃ©lÃ©rÃ©e par Cisco

Avoir avoir séduit Microsoft en 2016, Azendoo ajoute un nouveau nom prestigieux à la liste de ses partenaires. Cette fois, la startup bordelaise, qui a développé une solution de gestion de travail collaboratif dédiée à l'optimisation des projets en équipe, annonce une nouvelle alliance avec Cisco, le géant mondial de l'informatique et des technologies, "pour innover autour des solutions de collaboration d'entreprise".



Concrètement, Azendoo rejoint ainsi le programme de co-accélération de Cisco France, lancé en octobre 2015 afin de soutenir les startups françaises à haut potentiel. Le groupe américain investit pas moins de 200 millions d'euros dans cette initiative. Azendoo va désormais pouvoir s'appuyer sur le réseau mondial de distribution de Cisco.

"Nous sommes heureux de démarrer cette alliance avec Cisco qui marque une nouvelle étape dans le développement d'Azendoo. Notre volonté commune est d'améliorer la collaboration dans l'entreprise, via des technologies innovantes. Réunis, il s'agit de l'association du meilleur de la communication et du suivi du travail", déclare Greg Lefort, cofondateur, avec Benoît Droulin, et CEO d'Azendoo.

Il est prévu que chaque partie apporte son expertise : Azendoo sera intégrée aux solutions proposées aux entreprises par Cisco telles que WebEx ou Spark et les enrichira de fonctions de partage ou de suivi des tâches, permettant par exemple aux utilisateurs d'être notifiés en temps réel des mises à jours faites dans Azendoo et de réagir ou communiquer en équipe, via les applications Cisco. De son côté, Cisco apportera à la jeune pousse bordelaise son expertise audio et vidéo afin de permettre des outils de visioconférence directement depuis la plateforme d'Azendoo. Cette dernière propose déjà des solutions pour simplifier et optimiser l'organisation du travail en équipe, la planification et la gestion des tâches à plusieurs, le partage d'information et des fichiers, la centralisation des communications. Azendoo a levé 2,8 M€ depuis sa création en 2012. Installée au sein de l'écosystème Darwin à Bordeaux, elle comptabilise un millier de clients business dans 60 pays.