31 entreprises de Nouvelle-Aquitaine au CES Las Vegas

En plus de régner sur le monde des casinos Las Vegas est aussi devenu La Mecque de l'innovation et des nouvelles technologies grâce au CES (Consumer electronics show, Salon de l'électronique grand public) dont les portes s'ouvrent du jeudi 5 au dimanche 8 janvier. Création de la Nouvelle-Aquitaine oblige, 31 entreprises des ex-régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes participent à l'événement. Qu'il s'agisse de la French Tech Bordeaux, de la Région Nouvelle-Aquitaine ou encore de la CCI Bordeaux Gironde (CCIBG) - sans oublier le groupe La Poste - tout le monde est sur le pont.

La labellisation French Tech Bordeaux a révélé aux dirigeants de la CCIBG que de nombreuses startups évoluaient hors de leurs radars consulaires et, depuis l'édition 2016 du CES Las Vegas, Pierre Goguet, président de la CCI réélu en 2016, se fait un devoir d'aller sur place accompagner les startups que la chambre appuie dans le cadre de son programme "Ambition croissance numérique". A noter que cette année seule l'entreprise Silent Space, à Brive, par ailleurs déjà sélectionnée dans l'équipe régionale, a été retenue dans le cadre du concours national de La Poste sur l'innovation dans les objets connectés French IoT, contre trois l'an dernier à l'échelle Aquitaine.

Le réseau SPN à la manœuvre

Les startups sélectionnées par French Tech Bordeaux et la CCIBG sont au nombre de 10 cette année : Qucit, Dmic, Pressreader, App's Miles, C-Napps, Sitigeo, Nomadeec, Gablys, Simforhealth et Xlstat. A ce contingent s'ajoute celui qu'a constitué la Région Nouvelle-Aquitaine. L'an dernier la sélection régionale s'appuyait sur l'association Digital Aquitaine, un pôle professionnel régional du numérique.

En 2017, pour mieux coller à la dimension Nouvelle-Aquitaine, la Région a préparé les 11 entreprises innovantes qui vont exposer au CES Las Vegas, après sélection par l'organisateur du salon, la CTA (Consumer technology association, Association des utilisateurs de technologie), avec SPN, réseau des professionnels du numérique en Poitou-Charentes. Les autres structures locales, comme Digital Aquitaine et le Syrpin, en Aquitaine, étaient associées, tout comme le cluster limousin Aliptic et le pôle de compétitivité du Limousin Elopsys.

Asobo Studio en visiteur

Les 11 entreprises exposantes à Las Vegas reflètent la diversité de la nouvelle région avec un avantage pour le Limousin. Ces entreprises sont Aguila Technologies, à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), Brickin'Up à Poitiers, Cosciens (e-santé) à Limoges, tout comme Cyberdroid, Dronisos à Canéjan (Gironde), Icohup et Iti Communication, à Limoges, Silent Space, à Brive (Corrèze), Simforhealth, à Bordeaux, Tripilli, à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) et Wiidii, à Bordeaux. Le groupe des 10 entreprises innovantes qui se rendent au CES Las Vegas en tant que "visiteurs d'affaires", avec un programme de rendez-vous complet à la clé est largement dominé par Poitou-Charentes.

Il compte néanmoins une grande pointure internationale bordelaise, avec Asobo Studio, et des innovateurs variés, comme Athome solutions, à Latresne (Gironde), Climax Technology et Wine and Co, à Bordeaux. Le Futuroscope, Inter Mutuelles Assistance (Niort), Iteca (Angoulême), RBS Novation, à Foncouverte (Charente-Maritime), Ubidreams (La Rochelle) et Vien Tech (dans la Vienne) sont quant à elles des entreprises picto-charentaises. Après Las Vegas, la French Tech Bordeaux et la CCI Bordeaux Gironde ont conçu un programme qui se poursuit à San Francisco où les patrons des startups pourront notamment rencontrer des investisseurs et participer à la 4e édition de la "French touch conference" et à son "cocktail networking" les 9 et 10 janvier.