Quelles sont les entreprises qui iront au CES Las Vegas avec French Tech Bordeaux ?

Les entrepreneurs qui feront partie de cette délégation ont déjà bénéficié d'une préparation spécifique dispensée par French Tech Bordeaux. L'association assurera également les appuis logistiques et les soutiens sur place via l'ensemble de ses partenaires, parmi lesquels la CCI de Bordeaux, Bordeaux Métropole et la Région Nouvelle Aquitaine, pour l'organisation de rendez-vous d'affaires et d'évènements de networking dans une suite dédiée mise à leur disposition.

Après 4 jours à Las Vegas au CES, le Consumer Electronics Show, grand-messe mondiale de la technologie et de l'innovation, les 12 entrepreneurs poursuivront par 4 jours à San Francisco où des rencontres avec des acteurs de la Silicon Valley les attendent. La Chambre de commerce française de San Francisco, Bpifrance, Partech Ventures, Standford et son accélérateur StartX... leur permettront de prendre les premiers contacts sur place et d'envisager le développement de leur business outre-Atlantique.



Voici les entreprises retenues pour faire partie de la délégation bordelaise :

SimforHealth : solution immersive, interactive et collaborative de formation des professionnels de santé, développée par Interaction Healthcare

Lire aussi : E-santé, Interaction Healthcare lève 5 M€

Nomadeec : solution d'examen mobile pour tous les professionnels de santé

Galien : assistant virtuel d'aide à la prescription médicamenteuse

D.M.I.C. : gestion globale et connectée des matériels de chantiers

App's miles : outil en marque blanche boostant l'utilisation des applications mobiles en fidélisant et récompensant les clients pour leurs interactions avec la marque.

Lire aussi : App's Miles primée au E-commerce Awards

Sitigeo.com : plateforme immobilière gratuite d'achat et de vente entre particuliers, permettant une géolocalisation très précise

Lire aussi : Immobilier, Sitigeo concurrence Le Bon Coin

Qucit : startup impliquée dans la construction de la ville intelligente (smart city) en s'appuyant notamment sur l'analyse massive de données et l'intelligence artificielle, à travers plusieurs applications.

Lire aussi : Automobile, Citypark invente le temps de transports TTTC

XL Stat : solution d'analyse de données s'intégrant à Microsoft Excel

Cette délégation s'intègre dans le plan d'actions élaboré par French Tech Bordeaux afin de promouvoir les startups à l'international et à les soutenir dans leur développement. Des missions ont eu lieu à Hong-Kong, Namur, Montréal et la prochaine aura lieu à Abidjan à la fin du mois.