Europlasma à la merci des moteurs de l’Autrichien Jenbacher

Le groupe Europlasma, à Morcenx (Landes), côté en Bourse, spécialisé dans les technologies vertes utilisant la torche à plasma, comme la vitrification des déchets d'amiante, annonce un retard dans la mise en service des deux moteurs additionnels à gaz Jenbacher (GE Energy) qui doivent permettre à la centrale Cho Morcenx, qui va produire de l'électricité à partir de la gazéification de déchets et biomasse, de délivrer la puissance énergétique prévue. Ce contretemps signifie que la qualification technique de la centrale (final acceptance) va une fois de plus être remise à plus tard, en l'occurrence au premier trimestre 2017.

Une qualification technique qui, rappelons-le, revêt toujours un caractère décisif pour l'avenir du groupe landais, qui a réalisé 14 M€ de chiffre d'affaires en 2015 (avec près de 70 salariés) et dont la santé financière est très fragile. Testés sur banc en Autriche fin août, les deux moteurs Jenbacher ont été livrés à Morcenx courant septembre. Le premier de ces moteurs mis en test à la centrale à Morcenx a fonctionné pendant 30 heures au gaz de synthèse "démontrant ainsi sa capacité à rapidement atteindre, et à maintenir de façon stable, sa puissance minimale garantie de 1,5 MWe", précise la direction du groupe.

La centrale bulgare KNPP en attente

Cette puissance additionnelle à l'énergie développée par les deux moteurs Caterpillar de 2 MWe déjà installés a permis de porter la puissance de la centrale "à plus de 5,5 MWe durant cette période, conformément aux attentes", complète la direction. Ce test encourageant n'a toutefois pas été suffisamment positif pour l'obtention du feu vert. L'objectif des équipes techniques est désormais d'atteindre des niveaux de rendement plus élevés et une meilleure disponibilité du moteur. Ce qui passe par l'amélioration de la mesure et du contrôle des températures puisque ces dernières jouent un rôle décisif dans le bon fonctionnement des moteurs à gaz.

Du fait de ces réglages, la réception du premier moteur de Jenbacher a été repoussée à janvier 2017 et devrait être "promptement suivie du second moteur" qui est rigoureusement identique au précédent. La réception de ces moteurs est nécessaire la qualification technique de la centrale. Par ailleurs Europlasma, dont Jean-Eric Petit est le directeur général, annonce que sa filiale Inertam, spécialisée dans neutralisation définitive des déchets d'amiante, a retrouvé une cadence de production de 25 tonnes par jour.

Un retour à la normale bienvenu puisqu'Inertam, dont le chiffre d'affaires devrait reculer de 30 % en 2016, a dû suspendre sa production en cours d'année pour des raisons de type exceptionnel (réglementation, mesures de sécurité). Europlasma annonce aussi en particulier l'achèvement du remontage et du raccordement du système torche et du four de fusion de déchets faiblement radioactifs dans la centrale nucléaire bulgare de Kozloduy (KNPP). Cette installation sera réceptionnée quand les autres contractants du client auront terminés leurs propres travaux.