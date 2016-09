Cerinnov Group : des contrats aujourd'hui pour des usines du futur

Créée en 1998, à Limoges, Cerinnov Group (à l'époque société Cerlase) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation pour l'industrie de la céramique et du verre d'outils de robotique, de numérisation.

Cerinnov Group, qui compte 74 salariés à ce jour, se positionne, en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni et aux USA (Denver) où il a un site depuis 2015, comme un acteur de l'industrie du futur.

"En fait, nous sommes présents désormais dans trois grands secteurs d'activité : la robotique - numérisation avancée, le traitement thermique de la matière et enfin les procédés laser - décoration. Nous sommes désormais en capacité, grâce à l'étendue de nos compétences, de répondre de manière globale aux industries de la céramique et du verre qui veulent passer le cap de l'industrie du futur, l'industrie 4.0", assurait dans les colonnes de La Tribune, en mai dernier, au moment de l'introduction en Bourse du groupe dont le siège social est à Limoges, Arnaud Hory, PDG.

5 M$ signés aux USA, 2 M€ en Italie

Hier jeudi 8 septembre, Cerinnov Group a fait savoir que sa stratégie de déploiement commercial aux USA et également en Europe portait ses fruits.

Après avoir enregistré pour 3 M$ de commandes outre-Atlantique, le groupe français annonce avoir signé pour 5 M$ de commandes supplémentaires. Cette signature concerne la fourniture de plusieurs machines et équipements pour un des leaders mondiaux de la décoration personnalisée de pièces métalliques. "A la clef, pour notre client, un gain de productivité et une meilleure traçabilité", assure la direction de Cerinnov.

Même volonté pour un autre client industriel italien qui vient de signer un contrat pour la vente d'un four spécial dédié à la cuisson de rouleaux de céramiques techniques alumine. Montant du contrat : 2 M€ cette fois.

Forte hausse du CA

Ces succès commerciaux vont faire exploser le chiffre d'affaires du groupe limougeaud. En mai dernier, il avait déjà enregistré 11,2 M€ de commandes alors que son chiffre d'affaires 2015 frôlait tout juste les 10 M€ (9,8 M€). Ces deux contrats assurent au groupe rentable depuis 2015, un chiffre d'affaires de près de 18 M€.

Cerinnov Group, fort d'une introduction en Bourse réussie (sa capitalisation boursière atteint les 28,7 M€) lorgne désormais les marchés asiatiques. Elle entend devenir un des leaders mondiaux de l'équipement des industries céramiques techniques qui interviennent dans le transport d'énergie, l'isolation, les prothèses médicales, la sidérurgie, la sécurité, l'aéronautique, le spatial notamment.