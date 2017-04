100 logements girondins à Stella Verde

Le 18 avril, dans la commune du Haillan (Bordeaux Métropole), a eu lieu la pose de la première pierre du programme immobilier Stella Verde (Etoile Verte), qui doit être livré fin 2018. Cet ensemble de 100 logements, dont la moitié en maisons individuelles, est le fruit d'une collaboration entre le promoteur Kaufman & Broad, les bailleurs sociaux SNI Sud-Ouest (Caisse des dépôts) et Domofrance (groupe Action Logement). Dans ce cadre Kaufman & Broad commercialise 55 logements libres, offre qui se décompose en 30 appartements et 25 maisons de 3 et 4 pièces. Très engagé dans la promotion du logement intermédiaire (destiné aux classes moyennes), SNI Sud-Ouest propose de son côté 25 maisons dans ce cadre. Soit un premier groupe de 15 maisons de 3 pièces et un autre composé de 10 maisons de 4 pièces.

Le bailleur social girondin Domofrance développe quant à lui une offre en logements sociaux composée de 5 appartements en T2 en collectif, et de 15 maisons, dont 10 en T3 et 5 en T4. Tous les logements du programme Stella Verde sont labellisés H&E (Habitat et Environnement). Ainsi, qu'ils soient collectifs ou individuels, tous les logements seront prolongés d'un balcon ou d'un jardin, et près de 200 places de stationnement seront aménagées. Malgré l'importance de ce programme, le patrimoine existant doit non seulement être conservé, mais "mis en valeur et complété par la mise en terre de 300 nouveaux arbres". Stella Verde veut concilier hausse de la population et préservation du cadre de vie une préoccupation qui, au-delà du Haillan, recoupe la volonté affichée depuis son élection à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles par Jacques Mangon, nouveau patron de l'urbanisme à Bordeaux Métropole et promoteur de la qualité urbaine.