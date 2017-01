Le Girondin Maisons Héraud lève 170.000 €

Repreneur en 2005 de Maisons Héraud, constructeur de maisons individuelles alors implanté à Sainte-Eulalie (Gironde), Alain de Rambures vient de lever 170.000 € par le biais d'une opération de prêt participatif (crowdlending) bouclée avec la plateforme bruxelloise Look&Fin. Le patron de Maisons Héraud, une PME de 13 salariés, qui construit 30 à 40 maisons par an pour un chiffre d'affaires de 3,5 M€ en 2015, doit investir pour faire face à la forte remontée du marché immobilier en Gironde.

"Nos ventes ont quasiment augmenté de +50 % en 2016. Pendant longtemps nous étions dans une période de crise marquée par de puissants à coups, avec des mois très forts puis des mois très faibles. Mais là nous devons accompagner la reprise du marché. Nous sommes dans un département où la concurrence est plus vive, éclaire Alain de Rambures, car en plus des grands opérateurs nationaux, qui étaient déjà là, nous voyons arriver des grands régionaux." Dans ce contexte tendu, le dirigeant de Maisons Héraud a trouvé le moyen de bouger sans prendre de risque inutile.

Alain de Rambures n'a pas attendu 2016 pour s'adapter au mieux au marché girondin.

"Nous avons déménagé à Artigues-près-Bordeaux à la mi-2015. Nous nous sommes installé en bordure de la RN 89, sur la route de Libourne (en direction de Lyon, Ndlr) pour être bien visibles. Avec le rush des Parisiens vers la Gironde et Bordeaux nous sommes devenus depuis plusieurs années concessionnaires de la marque Trabeco dans le département. Contrairement à Maisons Héraud, Trabeco est une marque haut-de-gamme bien connue en Ile-de-France, dans le Nord et l'Est", explique Alain de Rambures. Maisons Héraud, qui rayonne aussi sur le Sud-Ouest, intervient dans la primo accession à l'habitat avec sa marque Freed'home.