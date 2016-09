Le groupe girondin IGC veut des maisons vertes

La construction de la maison "Spring'home" à Homexpo, le village de maisons témoins du Parc des expositions de Bordeaux, par Ariane constructions, sera l'un des principaux investissements de cette filiale du groupe IGC, à Beychac-et-Caillau (Gironde) en 2016.

"Le groupe IGC est le numéro trois national de la maison individuelle en France, derrière le groupe Geoxia. Cette maison Spring'home, construite par Ariane constructions, représente un investissement de 250.000 €. Coût qui n'inclut pas la location du terrain à Congrès et exposition de Bordeaux (CEB), dont le prix est multiplié plusieurs fois quand a lieu la Foire internationale de Bordeaux. Ariane constructions dispose d'une autre maison témoin à Biganos" précise Jacques Dufort, président du groupe IGC.

Filiale à 95 % de la Société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (Sacicap) de la Gironde, présidée par Norbert Hieramente, patron du bailleur social Domofrance, à Bordeaux, le groupe IGC a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€ en 2015 avec la vente de maisons pour un bénéfice net de 2 M€ avec 454 salariés et une activité qui génère 3.000 emplois en sous-traitance.

"De 65.000 € à no limit"

La maison "Spring'home" d'Ariane constructions est un témoin des dernières technologies développées par le groupe IGC pour rendre l'habitat plus sûr et plus agréable. Les quatre fenêtres de toit Velux, alignées au-dessus de la baie vitrée, témoignent de l'efficacité de l'évacuation de l'air chaud par ventilation naturelle. La maison témoin est également inondée de lumière naturelle et le président souligne que les systèmes de chauffage, par le sol, par radiateur et par pompe à chaleur ont fait l'objet de tests sans ambiguïté.

"Quand on coupe le chauffage et qu'on laisse la température descendre jusqu'à 14°, il faut quatre heures avec un chauffage au sol pour récupérer la température initiale, trois heures avec un radiateur, et quinze minutes avec une pompe à chaleur ! Ces solutions nous les proposons à nos prospects, ensuite ils choisissent. Cette maison est là pour montrer notre savoir-faire" rappelle Jacques Dufort.

IGC a vendu 1.480 maisons en 2015 et se positionne essentiellement sur un segment moyen de gamme, en particulier avec Ariane constructions (102 maisons livrées en 2015, 12,1 M€ de CA), tout en disposant, avec Constructions horizontales (CH), d'une filiale dédiée aux primo accédants ayant des moyens modestes.

"On pourrait schématiser en disant que les prix de nos maisons vont de 65.000 € hors taxes, pour 65 m2 de surface, à no limit" plaisante Jacques Dufort. La construction de maisons n'est pas la seule activité du groupe IGC qui intervient également en promotion immobilière (19 M€ de CA l'an dernier) et en tant que marchand de biens (6 M€ de CA), d'où un chiffre d'affaires consolidé de 168 M€ en 2015. Offrir une palette de solutions innovantes abordables générant des améliorations dans l'habitat, c'est le credo de Jacques Dufort.