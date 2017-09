Business : Bordelais et Parisiens se rapprochent

Cette opération baptisée Business Connect a débuté avec le départ en gare Saint-Jean d'une délégation d'une vingtaine de chefs d'entreprises bordelais adhérents du Club des entreprises de Bordeaux (300 membres), conduite par son président Benjamin Reverdy, par ailleurs directeur de l'hôtel Mercure Bordeaux Lac. Arrivés à Paris juste après 11h, les dirigeants ont pris la direction des bureaux de Google, pour une présentation du groupe et une visite de l'espace de tournage vidéo dédié aux Youtubers, bourré de technologies de pointe.

La délégation a ensuite rencontré à l'heure du déjeuner des chefs d'entreprise parisiens intéressés par les opportunités bordelaises, avant de reprendre le train direction Bordeaux (toujours en 2h04 grâce à la LGV, dont les premiers résultats sont très positifs) en compagnie d'une vingtaine de Parisiens, identifiés par les membres du Club des entreprises de Bordeaux comment étant des partenaires et prospects potentiels. Après un détour par le dernier étage de la Cité du vin et un accueil de la présidente de la Fondation Sylvie Cazes, la soirée s'est poursuivie à la Faïencerie pour un dîner de gala, baptisé "Paris Bordeaux, le grand saut", réunissant 350 personnes. Le maire de Bordeaux et président de Bordeaux Alain Juppé puis Virginie Calmels, vice-présidente de Bordeaux Métropole et adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'Economie, de l'Emploi et de la Croissance durable, ont ainsi pu présenter les atouts de la capitale girondine, avant de passer la parole à trois grands témoins, interrogés sur leur vision de la ville et des opportunités qu'elle offre : Vincent Panier, fondateur de la startup Base 10 qui transforme les bureaux inoccupés dans les mairies, les entreprises... en tiers-lieux pour les travailleurs nomades, Julien Mayeux, directeur des opérations des studios Ubisoft en France qui s'implantent en ce moment à Bordeaux, et le célèbre chef et figure télévisuelle Philippe Etchebest, ravi de défendre les couleurs bordelaises avec beaucoup d'humour. Le lendemain, la délégation parisienne a pu visiter plusieurs lieux emblématiques de Bordeaux, comme l'écosystème Darwin, et rencontrer des dirigeants d'entreprises innovantes (Dronisos, Lucine, ...).

Lire aussi : Bordeaux-Paris : ce que la LGV va changer