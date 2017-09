Assurance moto : AMV recrute 50 personnes à Bordeaux

Créée en 1974 par Franck Allard, qui en est toujours le PDG, AMV fait partie du puissant groupe girondin Filhet-Allard (6e courtier d'assurance en France, 1.100 emplois, 165 M€ de CA en 2016), lui-même plus que centenaire. La société a atteint la place de leader français de l'assurance deux-roues (motos et scooters), est présente en Espagne et en Argentine, emploie plus de 400 personnes (dont 45 % de moins de 30 ans) et s'est diversifiée sur le marché de l'assurance des véhicules de collection, de l'auto, du jet-ski et du camping-car. Pour faire face à sa croissance, AMV recrute 50 personnes en CDI à temps plein dans la région bordelaise, dans la relation client : conseiller d'assurance ou gestionnaire indemnisation, destinés à des titulaires de bac +2 et bac +3 (BTS et IUT commerce ou formation assurance).

AMV est partenaire du Challenge Ruban rose, course sensibilisant la population au dépistage précoce du cancer du sein et dont les bénéfices sont reversés en intégralité au Comité féminin Gironde. La prochaine édition aura lieu le 15 octobre, avec un départ quai de Richelieu à Bordeaux. AMV y engagera 70 employés et proposera au sein du village un espace de rencontres pour que les candidats potentiels puissent échanger avec les équipes en charge du recrutement. Les personnes intéressées doivent déposer au préalable leur CV dans la rubrique "Nous rejoindre" du site de l'entreprise, avant le 10 octobre.