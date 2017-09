L'Expo universelle 2025, nouveau défi pour la France

Après les Jeux Olympiques en 2024, la France rêve à l'Exposition universelle 2025. On ne se refuse plus rien ! Jean-Christophe Fromantin, président d'ExpoFrance 2025 et maire de Neuilly-sur-Seine, était à Bordeaux hier, lors d'une Matinale organisée en partenariat avec le Crédit agricole d'Aquitaine, pour présenter le dossier de la France qui met en lumière 17 métropoles et dont la candidature officielle va être déposée le 28 septembre au Bureau international des expositions (BIE). Le pays hôte sera choisi en novembre 2018.

1900... 2025, la France a eu le temps de préparer sa candidature. Et cette année, face à Osaka (Japon), Ekaterinburg (Russie) et Bakou (Azerbaïdjan), elle y croit. Depuis 2012, elle travaille son dossier avec 800 étudiants qui ont imaginé un projet dont le thème est "La connaissance à partager, la planète à protéger".

Un accélérateur économique

Si le village global - cœur de l'événement - ainsi que les pavillons des pays invités seront installés à Saclay (Essone) sur le campus, "c'est l'expo de toute la France", prévient d'emblée Jean-Christophe Fromantin, convaincu que la France a besoin d'un grand projet pour affirmer sa vocation dans la mondialisation, fixer ses axes de croissance et stimuler son attractivité. Chacune des 17 métropoles accueillera un événement emblématique, qui reste encore à déterminer.

Jean-Christophe Fromantin et Jack Bouin, directeur général du Crédit agricole d'Aquitaine (photo Agence Appa)

Par ailleurs, Jean-Christophe Fromantin veut renouer avec les expositions universelles qui ont donné lieu à la création du classement des vins de Bordeaux (1855), la construction de la Tour Eiffel (1889), la création du Guide Michelin (1900)... L'exposition universelle doit être porteuse d'innovations et faire vivre une expérience aux visiteurs, le remettre au cœur de l'événement, "comme au XIXe siècle", précise Jean-Christophe Fromantin. A Saclay sera construit le village global, un globe au 1/75 000e mobile qui tournera et accueillera chaque jour le visiteur dans un pays différent, reconstitué en son sein. Un site qui pourra accueillir 350.000 visiteurs par jour pendant six mois et qui devrait générer 25 milliards d'euros de retombées économiques, avec les relais régionaux. Pour le Crédit agricole, partenaire de l'événement et lien entre les entreprises - uniques financeurs de l'Expo universelle - et l'organisation, cette manifestation qui s'appuie sur une dynamique entrepreneuriale joue le rôle "d'accélérateur économique".

"L'héritage du XIXe siècle a été fort, reconnaît Jean-Christophe Fromantin, toutes les entreprises qui ont participé aux expos universelles, aussi appelées Olympiades des projets, ont été médaillées."

En octobre va démarrer la campagne internationale. ExpoFrance 2025 a sélectionné 100 jeunes issus de 70 pays pour être ambassadeurs de la France et porter sa candidature dans le monde auprès des 170 pays votants. Le compteur est lancé : plus qu'une année pour convaincre.