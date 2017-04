Bordeaux : le groupe Armonia recrute une centaine de collaborateurs

Le groupe Armonia, acteur des services en entreprise, entend poursuivre son développement dans le Sud-Ouest. Après avoir recruté 90 personnes en CDI ou CDD longue durée en 2016, l'agence bordelaise, créée en 2004, prévoit cette année l'embauche d'une centaine de nouveaux collaborateurs en Nouvelle-Aquitaine pour des postes dans le domaine de l'accueil, les services aux occupants, les solutions RH, la course urgente, la sécurité ou encore la conciergerie. 80 % des recrutements se feront sur la métropole bordelaise, 10 % au Pays basque et dans les Pyrénées-Atlantiques, 7 % en Charente et 3 % dans le Limousin. Une session de recrutement est prévues chaque semaine.

Les profils de l'hôtellerie recherchés

"Nous recherchons des personnes avec de l'expérience en tant qu'hôte ou hôtesse d'accueil physique, téléphonique et administratif mais aussi des personnes avec de l'expérience dans le service client et surtout l'esprit de service. Dans ce domaine, les profils de l'hôtellerie sont particulièrement appréciés pour leur savoir-faire et leur savoir-être. Nous avons également des besoins sur des postes d'agents polyvalents (agents de courrier, travaux de petite maintenance, logistique, gestion de salles de réunion...). Au-delà du cursus, nous attachons beaucoup d'importance à l'expérience. Enfin, n'oublions pas que nous faisons appel à des étudiants le weekend mais aussi pour des remplacements", développe Anne Cantero, directrice de l'agence bordelaise.

Le groupe Armonia développe son offre au travers de différentes filiales dont la plupart sont représentées à Bordeaux. Le "vaisseau mère du groupe" Phone Régie, est spécialisé dans l'accueil physique et téléphonique au sein des entreprises. Mahola propose de l'accueil événementiel à l'occasion de salons, soirées et séminaires tandis que Facilitess est la marque spécialisée dans les services aux occupants en entreprise (courrier, petite maintenance...). Le groupe a ouvert une agence d'intérim, Avenir RH, permettant des remplacements ponctuels dans le domaine du tertiaire (gestion, comptabilité, assistanat...). Côme propose également du conseil et sourcing en ingénierie : les consultants interviennent sur un ensemble de métiers et accompagnent les entreprises dans la recherche des compétences en adéquation avec leur projet.

"A Bordeaux, nous souhaitons notamment développer les activités de Facilitess et Côme. Mais en 2017, l'un des principaux axes de croissance sera, dans la région, le développement de notre nouvelle offre Muséa, spécialisée dans l'accueil culturel et touristique", précise Anne Cantero.

4,5 M€ de chiffre d'affaires

A ce jour, 130 personnes employées par l'agence bordelaise Armonia sont détachées sur les sites d'entreprises clientes.

"L'externalisation se développe de plus en plus dans les métiers que nous représentons depuis environ 2 ou 3 ans. Les demandes se multiplient de la part de clients dans le privé comme dans le public", explique Anne Cantero.

Armonia en Nouvelle-Aquitaine accompagne aujourd'hui une soixantaine de clients. Parmi eux, Safran, Capgemini ou encore Pôle emploi.

En 2016, le chiffre d'affaires de l'agence bordelaise s'est élevé à 4,5 millions d'euros, en hausse de 15 % en un an. Depuis 2004, première année d'activité, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3.