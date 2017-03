Au sommaire de l'Edition Bordeaux de La Tribune, en kiosque aujourd'hui

> Bordeaux face au défi de l'emploi

Confrontée à d'importantes arrivées de population, la métropole bordelaise crée de l'emploi... mais pas assez pour y faire face. Malgré tout, les indicateurs sont au vert et certaines filières se développent rapidement. La Tribune consacre son enquête aux grandes tendances du marché bordelais de l'emploi. A lire : une analyse de la situation, un focus sur les secteurs les plus dynamiques et sur les entreprises qui recrutent...

> Diagnostic et stratégie : les clés d'une transformation numérique réussie

Le sujet de la transformation numérique questionne aujourd'hui toutes les entreprises. Mais par quel prisme engager ce vaste sujet qui remet en cause les process de production, la chaîne de management, le business model, la relation clients ? Des entreprises qui ont engagé cette démarche et des cabinets de conseil qui les accompagnent dans leur digitalisation témoignent.

> Immobilier : les prix bordelais commencent à flamber

Bordeaux est la métropole où les prix ont le plus progressé selon les notaires, devenant ainsi la 4e ville la plus chère de France. Et ce n'est sans doute pas fini...

> Décideurs : retour sur les parcours et les projets de Michel Ohayon, PDG de la Financière immobilière bordelaise, homme fort de l'hôtellerie de luxe, et de Patrick Georgelin, directeur général du confiturier Lucien Georgelin, n°2 français du marché.

> Défricheurs : HelloAsso, cas d'école

Dans le monde de l'économie sociale et solidaire, HelloAsso détonne. Leader français de la collecte associative en ligne, la plateforme bordelaise met en exergue les valeurs du collectif et utilise un modèle économique rare, basé exclusivement sur le don. Ses dirigeants Ismaël Le Mouël et Léa Thomassin reviennent sur l'histoire de cette startup militante et sur son positionnement original.