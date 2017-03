2 Aquitains parmi les 39 milliardaires français

La version française du journal américain Forbes vient de publier son classement des rares Français milliardaires. 39 personnalités qui font partie des 2.043 identifiées au plan mondial, un total en hausse de 13 % par rapport à 2016. Par rapport au classement précédent, 29 milliardaires français ont vu leur patrimoine augmenter, seulement 4 d'entre eux sont en recul. Bernard Arnaud domine le classement français.

Clément Fayat, fondateur du groupe éponyme Fayat, figure à la 29e place du classement établi par Forbes avec un patrimoine estimé à 1,67 milliard d'euros. Aujourd'hui basé à Bordeaux, Fayat est né en 1957 à quelques kilomètres, à Libourne, lorsque le jeune Corrézien Clément Fayat investit dans un bulldozer et crée sa société de BTP. L'entreprise a depuis parcouru beaucoup de chemin. Présent dans 120 pays via 152 sociétés, employant 19.000 personnes, le groupe évolue désormais dans le secteur de la construction, des travaux publics, de l'énergie et des services, du matériel routier... En 2016, il a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros et revendique la place de 1er groupe indépendant français de la construction et de l'industrie, et de 4e groupe de BTP en France. Clément Fayat en est le président d'honneur. Son fils aîné Jean-Claude Fayat assure la présidence du groupe et son fils cadet Laurent la direction générale. A noter que les Vignobles Clément Fayat comptent trois propriétés : Château La Dominique (Grand Cru classé Saint-Emilion), Château Fayat (Pomerol) et Château Clément Pichon (Cru bourgeois Haut-Médoc).

De son côté Philippe Ginestet fait son entrée dans ce cercle très fermé des milliardaires. Le Lot-et-Garonnais est le président fondateur de Gifi, chaîne de magasins dédiés à l'équipement de la maison et de la famille, à tout petits prix. Sa fortune, estimée à 1,49 milliard d'euros, l'amène directement à la 31e position du classement. L'entrepreneur a bâti un véritable empire, Gifi pour Ginestet Philippe, stylisé en Gifi, à partir de Villeneuve-sur-Lot, où il a ouvert sa première solderie et à qui il a toujours été fidèle. L'enseigne au célèbre slogan "des idées de génie", créée en 1981, a adopté une stratégie de développement proche du hard-discount et s'est fortement développé en France tout en prenant pied en Espagne (à Figueres) et en Belgique (à Rocourt). Se développant systématiquement en périphérie des villes, où les loyers sont moins élevés, Gifi a fait une entorse à sa règle en ouvrant un point de vente à Paris dans le XIVe arrondissement. Le groupe emploie 5.200 personnes et a réalisé, au 30 septembre 2016, un chiffre d'affaires annuel TTC de 1,2 milliard d'euros, en hausse de 6,4 %, avec 532 magasins. Philippe Ginestet a fixé un ambitieux cap de 1.000 points de vente et 10.000 collaborateurs à l'horizon 2027. Son fils Alexandre assure la direction générale du groupe.