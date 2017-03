Bpifrance : 8.100 entreprises soutenues à hauteur de 1,3 Md€ en Nouvelle-Aquitaine

Après un passage chez l'ETI Ventana à Arudy (Pyrénées-Atlantiques) vendredi dernier, bon symbole de la digitalisation d'entreprises industrielles, Bruno Heuclin a commenté ce lundi matin à Bordeaux le bilan de la banque publique d'investissement en Nouvelle-Aquitaine en 2016. Le directeur régional de Bpifrance Bordeaux annonce ainsi que la structure a accompagné durant l'année écoulée 8.113 entreprises sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui correspond à un soutien financier de 1,3 Md€. Ce dernier a permis, par effet de levier, le déblocage de plus de 2,8 Md€ de financements publics et privés au bénéfice des entreprises.

Près de 500 interventions en financement ont permis de mobiliser 1,4 Md€ de financements pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, dont 436 M€ de concours de Bpifrance. 1.600 interventions en financement de la trésorerie, à hauteur de 465 M€, ont bénéficié en grande partie à des entreprises vulnérables. En matière de garantie, plus de 6.100 interventions ont permis l'octroi de 740 M€ de prêts bancaires, garantis à hauteur de 324 M€ par Bpifrance.

Sur le volet innovation, Bruno Heuclin évoque 357 projets innovants financés, pour un total de 167 M€ (dont 57 M€ par Bpifrance). En matière de fonds propres, "nous avons investi ou réinvesti en direct dans 12 entreprises de la région. Nous intervenons désormais en fonds propres dans 46 sociétés de Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 110 M€. De plus nous avons souscrit dans 15 fonds régionaux ou nationaux actifs en Nouvelle-Aquitaine." Ce qui porte à 388 le nombre de participations dans des entreprises en direct ou via les fonds partenaires. Le directeur régional relève que 74 % des entreprises financées par Bpifrance en Nouvelle-Aquitaine sont des TPE.

"Nous avons injecté en Nouvelle-Aquitaine 57 M€ en innovation, 324 M€ en garantie, 436 M€ en financement, 324 M€ en court terme et 141 M€ au titre du CICE en 2016, résume Bruno Heuclin. Il est intéressant de souligner que si toutes nos activités progressent, ce sont celle du financement, + 18 %, et celle menée au titre du Crédit impôt compétitivité emploi, + 13 %, qui évoluent le plus. Concernant le financement, cela s'explique par le fait que si nous continuons à soutenir les investissements matériels, nous le faisons désormais également via les prêts sans garantie pour des besoins incorporels comme les nouveaux process industriels, le commercial et le marketing, la hausse des besoins en fonds de roulement, l'approche de nouveaux marchés ou encore les besoins en formation."