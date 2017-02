Bordeaux : tout roule pour 1001pneus.fr

"L'objectif était d'atteindre les 100 M€ de chiffres d'affaires en 2017. On les fera plutôt en 2018. Cette année, on est bien parti pour faire 80 M€ après avoir fait 59 M€ en 2016." Malgré ce léger contretemps dévoilé par Lionel Moutouh, cofondateur de 1001pneus.fr aux côtés de Maxime Sabourin, la société bordelaise qui revendique le statut de numéro 2 français de la vente de pneus sur Internet se porte bien. Elle affiche une croissance de 40 % en trois ans. "Nous sommes rentables depuis août 2016. Après avoir privilégié la croissance, nous recherchons maintenant du bénéfice."

La clé de la réussite ? Pour Lionel Moutouh, c'est d'abord un savoir-faire qui le démarque de ses concurrents :

"Je suis un informaticien passionné d'automobile et non au départ un professionnel du pneu. C'est une précision qui a son importance. Avec Maxime Sabourin, nous avons développé notre propre système informatique. Nous le maîtrisons donc parfaitement. Ensuite, nous avons mis en place un business model hydride, c'est-à-dire que nous achetons des pneus chez les manufacturiers et les grossistes."