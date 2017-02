Gestion du temps : Octime rachète la startup Mapotempo

Le rapprochement semble couler de source entre deux sociétés nées dans le Béarn et spécialisées toutes les deux dans la gestion du temps et des plannings. Avec l'acquisition de Mapotempo, Octime-Spec rajoute une corde à son arc. La startup hébergée à l'Hélioparc de Pau a vu le jour en 2012 autour des logiciels de cartographie et d'optimisation des tournées pour les services d'aide à la personne, les livreurs e-commerce, les grossistes alimentaires...

Le constat initial était le suivant : malgré les progrès technologiques, 80 % de ces tournées sont encore planifiées à la main. Les logiciels de Mapotempo optimisent les plannings en intégrant un grand nombre de paramètres : créneaux horaires, capacité des véhicules, secteurs géographiques, compétences des collaborateurs... A la clé, des conditions de travail meilleures pour les personnes qui sont sur la route et des coûts liés à la mobilité qui peuvent atteindre jusqu'à 25 % pour l'entreprise, revendique la jeune pousse.

Un mariage qui a du sens

"D'un point de vue fonctionnel, l'optimisation des tournées complète harmonieusement notre savoir-faire en optimisation RH. Elle nous permet aussi d'intégrer des compétences fortes en matière de planification sous contraintes, qui nous seront utiles pour répondre à certains marchés", indique Guillaume Berbinau, président du groupe Octime-Spec. "Faire partie d'un groupe mondial pesant près de 20 M€ de CA renforcera notre crédibilité et pérennisera la relation que nous avons avec les grands comptes français et internationaux", poursuit Mehdi Jabrane, fondateur de Mapotempo.

Octime, créé en 1999, est devenu au fil du temps un spécialiste de la gestion du temps et de la planification, équipant plus de 8.000 sites français et concernant plus de 800.000 utilisateurs au quotidien. La société a pris une stature plus internationale en rachetant en 2015 le groupe Spec, leader de la gestion des temps en Espagne, au Portugal et en Amérique Latine, lui permettant aujourd'hui de doubler son CA et de diffuser ses solutions dans une quarantaine de pays. En janvier, le groupe a inauguré son nouveau siège social de 1.250 m2 à Biron, près d'Orthez.

Octime-Spec (150 salariés dont 65 en France) a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 18 M€, en croissance de 15 %. Présent dans tous les secteurs d'activité (retail, industrie, santé, services...), il compte parmi ses clients des PME comme des grands comptes tels que l'enseigne Feu Vert.