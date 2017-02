Energie houlomotrice : Hace finalise une levée de fonds de 700.000 €

La campagne lancée à l'automne dernier sur la plateforme Happy Capital n'a pas apporté tous les fruits escomptés mais Hace est malgré tout en train de finaliser une levée de fonds de 700.000 €. Sur la plateforme, Hydro Air Concept Energie (Hace) a convaincu 84 investisseurs de lui apporter plus de 330.000 €, fonds qu'elle va pouvoir récupérer, ayant dépassé le seuil de 35 % de la somme espérée qui s'élevait à 869.000 €.

Lire aussi : Hace veut surfer la vague des énergies marines renouvelables

Parmi ces investisseurs : Hervé Suty, ex-cadre de Veolia et fondateur de la SAS CapBurdi, qui propose d'accompagner les entreprises pour booster leur innovation :

"L'éolien et le solaire ont fait l'objet de développements considérables mais pour l'énergie de la houle, énergie non intermittente disponible sur les mers et océans, tout reste à faire. Hace est probablement LA technologie originale des années 2020 dans ce domaine, explique Hervé Suty. Simple, robuste, sans nuisance et conçue pour une mise en œuvre aisée à proximité de la côte, elle présente les meilleurs atouts en termes d'investissement et de coût opératoire pour se développer rapidement. C'est pour ces raisons que j'ai décidé d'investir dans le projet Hace et de prendre part au développement de cette startup en devenant, dans un consortium d'acteurs complémentaires, partenaire privilégié pour des secteurs ciblés."