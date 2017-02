Bordeaux Technowest : les vainqueurs du 1er concours Etincelle

Ils étaient une vingtaine au départ à avoir répondu à l'appel à projets Etincelle lancé en septembre dernier par la technopole Bordeaux Technowest en collaboration avec Entrepreneuriat Campus Aquitaine de la ComUE Aquitaine (Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine), Michelin Développement France et la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes. Le concours s'adressait aux étudiants ayant un projet d'entreprise innovante dans un des quatre domaines de la technopole que sont l'aéronautique-spatial-défense, les green techs, les smart cities et le bâtiment intelligent. Des 5 projets sélectionnés qui ont pitché devant un jury composé des partenaires et experts en innovation, 3 lauréats sortent vainqueurs.

1er Prix : Mobalib

Premier réseau social et collaboratif du handicap, la startup valorise les personnes handicapées en les mettant au cœur d'un outil numérique d'entraide et de partage, pour leur permettre d'accéder à une information fiable et dynamiser leur mobilité.

Prix : 12.000 € et 6 mois d'accompagnement au sein de l'incubateur Newton à Bègles.

2e Prix : Bimbio

Entreprise spécialiste de la maquette numérique pour le bâtiment, ses prestations permettent de garantir la qualité des ouvrages tout en optimisant leur coût. Florent Dubourg, son fondateur, cherche à développer une application facilitant la transition numérique des entreprises du secteur.

Prix : 6.000 € et 6 mois d'accompagnement dans l'incubateur Copernic de Saint-Médard-en-Jalles qui ouvrira ses portes très prochainement.

3e Prix : Holopy

Projet basé sur l'innovation et la recherche d'une nouvelle solution d'affichage holographique. Elle permettra de visualiser tous types de données et de remplacer les technologies d'affichage existantes.

Prix : 6 mois d'accompagnement dans l'incubateur Copernic.



En plus d'un accompagnement dans un des incubateurs gérés par la technopole Bordeaux Technowest sur le territoire de la métropole bordelaise, les deux premiers gagnants bénéficieront de la bourse de l'incubé (B'Inc), dispositif mis en place par la technopole pour aider les porteurs de projet qui n'ont pas de revenu et ne peuvent pas encore se rémunérer. Fonctionnant comme une bourse d'étudiant, financé grâce aux partenariats privés noués par Bordeaux Technowest, ce dispositif a déjà bénéficié à 18 porteurs de projet depuis sa création.



Le prochain appel à projets aura lieu en septembre 2017.