Novespace et ses vols zéro gravité s'exportent en Chine

Filiale du Centre national d'études spatiales (CNES), la société Novespace est présidée par le célèbre astronaute français Jean-François Clervoy. Installée à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, elle organise des vols paraboliques à bord d'un Airbus A310 "Zéro-G". Son activité est double : principalement, accueillir des expériences scientifiques, principalement pour le compte de chercheurs sélectionnés par les agences spatiales française, européenne et allemande. Concrètement, l'avion effectue des manœuvres, appelées paraboles, permettant chacune d'obtenir jusqu'à 22 secondes de pesanteur réduite ou d'apesanteur. Pendant ces périodes, des chercheurs présents à bord de l'avion effectuent des expériences et obtiennent des données dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. Novespace fait également découvrir au grand public les sensations de l'apesanteur sous la marque Air Zero G.

Cette fois, c'est le premier pan d'activité qui est concerné. Novespace vient de signer un accord exclusif de commercialisation des vols avec le Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU), branche spatiale de l'Académie des Sciences Chinoise. Le CSU conçoit les expériences scientifiques à bord des vols spatiaux chinois, et les opère depuis son centre de contrôle de Beijing. Les deux structures avaient déjà collaboré par le passé, embarquant à bord de l'Airbus Zéro-G deux expériences conçues par le CSU.

Des vols scientifiques opérés à Mérignac mais aussi en Chine

"Les résultats ont été probants et ont convaincu le CSU de développer cette coopération pour éprouver en apesanteur les équipements les plus sensibles, parmi les tonnes de matériels que le CSU prépare pour des expériences scientifiques qui doivent être menées dans l'espace, explique Novespace. Le CSU croit aussi au potentiel des vols en Airbus pour d'autres organisations, spatiales et non spatiales, sur le modèle des vols scientifiques de Novespace et des vols Air Zero G à destination du public."

L'accord d'une année, renouvelable deux fois, prévoit que les vols seront principalement organisés à partir de la base de Novespace à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Mais il est aussi prévu que l'Airbus A310 Zéro-G se déplace en Chine.