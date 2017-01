Volotea lance 3 nouvelles destinations au départ de Bordeaux

Présente depuis 5 ans à Bordeaux, où elle compte d'ailleurs une base, Volotea continue à enregistrer de bons résultats sur la plateforme aéroportuaire bordelaise. La compagnie aérienne low cost, positionnée sur les liaisons entre les capitales régionales, a transporté 353.000 personnes en 2016, au départ ou à destination de Bordeaux. Près de 100.000 voyageaient vers la Corse, destination toujours aussi prisée. L'entreprise espagnole va prochainement être dotée de 3 Airbus A319 qui viendront remplacer les Boeing B717 stationnés à Bordeaux. Mécaniquement, l'offre en sièges va donc progresser puisque ces nouveaux appareils permettront d'embarquer jusqu'à 150 passagers, contre 125 avec les B717 de Boeing.



Volotea opèrera sur 26 destinations au départ de Bordeaux en 2017. Elle proposera au total plus de 4.300 vols (+ 11 % par rapport à 2016) et 621.000 sièges (+ 27%) grâce à ce changement d'avions mais aussi grâce aux 3 nouvelles destinations proposées :



> Madrid, nouvelle ligne annuelle phare, avec deux vols par semaines le lundi et le vendredi à compter du 14 avril

> Santorin, île grecque de la mer Egée, 1 vol par semaine le lundi ou le mercredi, de mai à septembre dès le 31 mai

> Malte, 1 à 2 vols par semaines d'avril à novembre, le lundi et/ou le jeudi à partir du 13 avril



Volotea croit beaucoup en Madrid, considérée comme "nouvelle ligne structurante" pour le développement de la compagnie en 2017 au départ de Bordeaux. Au total la compagnie proposera 5 destinations en France (Ajaccio, Bastia, Figari, Toulon et Strasbourg), 5 en Italie (Naples, Olbia, Palerme, Pise et Venise), 8 en Espagne (Ibiza, Malaga, Palma de Majorque, Tenerife, Alicante, Grande Canarie, Fuerteventura et Madrid) et 1 en Allemagne (Munich), 2 en Croatie (Dubrovnik et Split), 2 en Grèce (Corfou, Santorin), 1 en République Tchèque (Prague), 1 au Portugal (Faro) et 1 à Malte.