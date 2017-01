Fidal crée une direction Aquitaine Atlantique

Fidal, à Paris, qui revendique la place de leader du marché en France et en Europe continentale avec 2.300 collaborateurs, dont 1.400 avocats et juristes (346,1 M€ de chiffre d'affaires en 2014/2015), annonce la création de la nouvelle direction régionale Aquitaine Atlantique. Cette dernière regroupe les quatre départements maritimes de Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques) auxquels est jointe la Charente. Une réorganisation qui agrège sept bureaux Fidal : Bordeaux, Dax (40), Bayonne et Pau (64), La Rochelle (17), et Angoulême et Cognac (16). Fidal Aquitaine Atlantique, dont François de Laâge de Meux est le directeur régional, et Thierry Belleme le directeur régional adjoint, compte 110 avocats et juristes.

Fidal annonce que cette réorganisation va lui permettre de mobiliser des moyens plus importants au service de sa clientèle (associations, entreprises, collectivités, institutionnels).