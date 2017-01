Comment Samira Hassouf va sauver l’épicerie de Moustey

Situé au nord du département des Landes, dans le massif forestier des Landes de Gascogne, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et à l'est du lac de Biscarrosse, Moustey n'est qu'à quelques encablures de Belin-Beliet, première ville de Gironde que l'on rencontre en remontant vers le nord par cette partie de la forêt. Moustey dépasse à peine les 600 habitants pourtant cette commune forestière a jusque-là réussi le tour de force de garder son épicerie, mais aussi deux restaurants et un fast food kebab.

"Il n'y a rien dans les villages à côté alors les gens viennent ici. Quand j'ai décidé de reprendre l'épicerie de Moustey j'ai signé un contrat de tutorat avec Chantal, la cédante, à raison de 20 heures par semaine pendant six mois. Nous nous connaissons très bien avec Chantal puisque mon père travaillait avec son mari à l'usine de Moustey, et que c'est son mari qui a amené ma mère à la maternité quand elle a accouché de moi", détaille Samira Hassouf.

Une épicerie à 250 clients par jour

Employée à la station service voisine, Samira a décidé de reprendre l'épicerie de Chantal, qui dispose d'un logement à l'étage, mais dont personne ne semblait vouloir à part elle puisqu'en près de deux ans de mise en vente elle n'avait pas attiré d'autre repreneur potentiel. Pour obtenir le soutien de la banque et mener cette transaction à bien, la cédante et la repreneuse ont dû dissocier les murs du fonds de commerce afin d'étaler l'investissement dans le temps.

"L'objectif était tout d'abord d'acheter le fonds de commerce, moyennant 90.000 €, avec un apport personnel et un crédit sur stock. Avant d'accepter de financer la cession des murs, la banque exige que l'épicerie ait réalisé un exercice complet. Le bilan montre que cette épicerie, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 199.000 € lors du dernier exercice, est viable. Elle accueille 250 clients par jour en moyenne" éclaire la commerçante.

Pour finaliser son emprunt et moderniser l'épicerie ouverte depuis 34 ans, avec en particulier la création d'une vitrine consacrée aux produits locaux, comme le pastis, pâtisserie landaise emblématique, les conserves de canard, mais aussi les asperges et les cèpes, et des huitres de la région, Samira Hassouf a eu recours à une opération de financement participatif.

Bulb in Town financier du petit commerce

"Après une formation à la Chambre de commerce et d'industrie des Landes j'ai décidé de passer par la plateforme de financement participatif Bulb in Town, qui est spécialisée dans le commerce de proximité. Pour lever des fonds de cette manière il faut se fixer des paliers. S'ils ne sont pas atteints les participants sont remboursés. Nous avons fixé le premier palier à 3.000 €. Il a été atteint en à peine dix jours. Nous avons finalement clôturé cette levée de fonds participatifs à 4.750 €, pour un dernier palier qui avait été arrêté à 5.000 €", expose l'épicière.

Originalité suprême : cette opération de financement participatif a été entièrement abondée par les habitants de Moustey et des villages avoisinants. Bulb in Town, plateforme de financement participatif parisienne installée à Mérignac (Gironde), a dès sa création décidé de trouver un partenaire bancaire, en l'occurrence la Société Générale. Parmi leurs actions communes le lancement du concours national "Coup d'envoi" qui permet grâce au vote des Internautes d'abonder, jusqu'à 4.000 €, un projet original. Sélectionné pour ce concours national, le projet de Samira Hassouf vient ainsi de décrocher 4.000 € de financement supplémentaire ! De quoi relancer l'épicerie dans de bonnes conditions. D'autant que la mairie de Moustey vient de décider d'installer dans l'épicerie, qui va être un peu agrandie, un automate de La Poste pour l'affranchissement du courrier. Moustey n'a pas dit son dernier mot.