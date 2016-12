François Hollande inaugure Lascaux IV

Quelques jours après avoir annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, il a ironisé en remerciant les organisateurs "d'avoir bien choisi la date ( ) sinon ça m'aurait peut-être donné une idée supplémentaire", soulignant que d'autres présidents de la République viendraient sans doute visiter la grotte mais qu'il resterait le seul à avoir inauguré la réplique.

Lascaux IV est le dernier fac-similé qui remplace désormais Lascaux II, ouvert en 1983 pour permettre au public de découvrir ce chef d'œuvre de l'art pariétal découvert par quatre adolescents en septembre 1940 et fermé aux visiteurs pour sa protection en 1963. Le précédent fac-similé ne reprenait que 90 % de la grotte et Lascaux IV, qui a bénéficié de technologies permettant la reproduction à l'identique avec une grande précision grâce notamment aux techniques de l'Atelier des fac-similés du Périgord, donne à voir pour la première fois depuis sa découverte initiale la totalité.

L'ensemble est constitué d'un bâtiment en longueur de plus de 8.600 m2, d'une hauteur moyenne de 8 mètres sur 150 mètres de long et 70 mètres de profondeur situé au pied de la colline où se trouve la grotte originale. Température, humidité, éclairage... L'atmosphère de la grotte originale a été recréée. En complément du fac-similé, plusieurs dispositifs scénographiques ont été installés, proposant aux visiteurs de s'appuyer sur l'image et le virtuel pour mieux comprendre l'art pariétal et les secrets de la grotte

Lascaux IV, dont le projet a été lancé en 2008, aura coûté 66 millions d'euros et a été porté par le Département de la Dordogne (29,85 M€), la Région Aquitaine puis Nouvelle-Aquitaine (16,6 M€), l'Europe (12 M€), l'Etat (4 M€) ainsi que l'exploitant, la Semitour (2 M€), avec appui du mécénat. L'équipement prévoit de recevoir 400.000 visiteurs chaque année.