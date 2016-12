Ce que la LGV Bordeaux-Paris va changer, au sommaire de l'Edition Bordeaux de La Tribune

> Enquête : ce que la LGV va changer

Louée pour son attractivité et sa qualité de vie, la métropole bordelaise espère franchir un nouveau cap avec la future ligne à grande vitesse l'Océane et s'appuyer sur cette nouvelle infrastructure ferroviaire pour décrocher d'importantes retombées. Si les voyants sont au vert, les défis ne manquent pourtant pas. Notre grande enquête s'intéresse aux impacts attendus et espérés en matière d'emploi, de business, d'attractivité, et donne la parole aux acteurs économiques, politiques, de la recherche... Les cas de Bordeaux, Angoulême et Poitiers sont plus particulièrement passés à la loupe.

> Rencontre : Olivier Leurent, directeur de l'Ecole nationale de la magistrature

Il est le nouveau patron de l'Ecole nationale de la magistrature, installée à Bordeaux. Olivier Leurent a derrière lui un riche parcours qu'il dévoile dans nos colonnes. Il donne également sa vision de la manière dont il compte former les magistrats français.

> Défricheurs

Deux portraits au programme de cette rubrique : Peter Kwok, "un K à part" au sein des investisseurs chinois dans le vignoble bordelais, nous a accordé un entretien exclusif.

Les concepteurs de Drone Helper, drone facilitant le travail des secours en mer, reviennent sur la genèse folle de cette aventure entrepreneuriale.

> Entreprendre

A quelques encablures de Noël, Hasnaâ Ferreira ne manque pas d'ouvrage. La chocolatière bordelaise, révélée par l'émission MasterChef, revient pour La Tribune sur son parcours hors-normes et livre ses projets.

> Positive people

Cédric Dumas a créée en 2014 à Bordeaux l'application Wiidii, assistant de poche qui "mixe" big data, intelligence artificielle et savoir-faire humain afin de proposer un service d'assistance inédit. Après avoir signé avec Zodiac et Transavia, la startup décolle. Retour sur le parcours peu commun de son fondateur.

L'Edition Bordeaux de La Tribune accompagne l'Edition nationale hebdomadaire, dans les kiosques français à partir de ce jeudi 8 décembre.