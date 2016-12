Nautisme : Zodiac embarque le concierge 2.0 du bordelais Wiidii

La veille de l'ouverture du Salon du Nautisme de Paris (du 3 au 11 décembre), l'inventeur du bateau pneumatique, Zodiac Nautic (qui fabrique et distribue les marques Zodiac, Bombard, Avon Marine) annonce le lancement d'un service de conciergerie proposé à ses clients à travers le monde.

L'application de conciergerie, la toute première qui soit entièrement dédiée aux plaisanciers et adeptes d'activités nautiques, est réalisée par la startup bordelaise Wiidii,spécialisée dans la mise au point et la gestion de conciergerie hybride, disponible 24/24h, associant une équipe d'assistants humains combinée à une intelligence artificielle et un outil de gestion des mega données (Big Data).

Zodiac, coup d'envoi d'une conquête internationale ?

Le service proposé par Zodiac Nautic (gratuitement, pendant trois mois, à tout acheteur d'un bateau) est baptisé My Zodiac Concierge.

Disponible à tout moment via leurs smartphones il a pour mission de permettre aux plaisanciers de se concentrer uniquement sur la navigation. My Zodiac Concierge peut s'occuper de toutes les formalités mais aussi toutes les requêtes liées aux réservations de prestations (mise à l'eau, hivernage, réparations, entretien...) fournir des informations de météo ou de marées.

Il s'agit, pour Wiidii (environ 15 salariés) et son application innovante créée en juin 2014 par Cédric Dumas, professionnel de la conciergerie (Revexo-C) d'un premier contrat majeur après des dizaines de tests en cours pour le compte de groupes dans le monde de l'hôtellerie (notamment chinoise), du transport aérien, de la banque et de la construction automobile.

Ce contrat, ouvre peut-être la voie d'une levée de fonds massive (5 à 7 M€) attendue en 2017 par la société qui vise, dès 2018, un chiffre d'affaires de 9 M€, contre 1 M€ cette année, et même 20 M€ à l'horizon 2020.

En début d'année, Cédric Dumas, CEO de Wiidii confiant à La Tribune qu'il visait, assez rapidement un déploiement international de son concierge 2.0.

Wiidii prend la mer... mais aussi les airs avec Transavia

Avec ce contrat mondial concernant Zodiac, cette internationalisation semble plutôt bien embarquée.

C'est d'autant plus vrai que le bordelais ne fait pas que prendre la mer avec Zodiac. Aujourd'hui 2 décembre, il peut également annoncer la signature d'un contrat avec le transporteur aérien Transavia.

"Pour ces contrats, et ceux qui vont pouvoir être annoncés dans les jours qui viennent, nous allons devoir recruter une bonne vingtaine de personnes d'ici la fin du premier semestre. Les choses se bousculent un peu pour nous ces derniers temps. Depuis trois semaines, je ne comprends pas exactement pourquoi, mais nous sommes extrêmement sollicités" assure Cédric Dumas.

Le fait d'avoir été identifiée par le CES Las Vegas, salon mondial de l'électronique grand public, comme une des startups les plus innovantes du moment, ou encore d'apparaître comme une startup à suivre de la part du groupe de luxe LVMH, pourrait bien expliquer cela.