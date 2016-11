CCI de Bordeaux Gironde : Pierre Goguet premier président

Le taux de participation aux dernières élections consulaires n'a pas atteint le seuil de 25 % dont rêvait Pierre Goguet, mais il en faut un peu plus pour abattre le commodore qui a fait le point ce vendredi matin au palais de la Bourse.

"Le taux facial de participation a été de 11,5 %, contre 13,5 % lors du précédent scrutin. J'attendais autre chose c'est vrai, mais il y a peu de CCI qui font mieux que nous. Marseille atteint 14 %, quand Paris est à 3 %... Il y avait 70.000 inscrits à cette élection en Gironde mais quand on regarde l'effectif des votants on s'aperçoit que les entreprises de taille intermédiaire et les PME importantes se sont mobilisées à hauteur de 38 % ! Ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui votent le moins car elles ne consomment pas Chambre. Ceux qui viennent à la CCI sont satisfaits, nous avons un problème d'adressage avec les tous petits" débriefe Pierre Goguet.

Pour répondre à ce déficit de communication, le président renvoie au mouvement de transformation numérique de l'ensemble des CCI de France, qui vont pouvoir rendre services à leurs ressortissants 24 H/24 grâce à leurs plateformes en ligne. Lors de la labellisation French Tech de Bordeaux, le 12 novembre 2014, les élus de la CCIB se sont retrouvé nez à nez avec toute une génération de jeunes dirigeants jusque-là hors des radars consulaires.





Convaincre les geeks d'aimer la CCI





Un choc culturel qui a convaincu le président de la CCIB de se rendre au CES Las Vegas, La Mecque des technologies numériques, en janvier 2016. Mais il reste du chemin à faire. "Il nous faut avoir une autre forme de proximité avec tous ces geeks et autres qui ne se déplacent jamais. Jusqu'à présent au téléphone on faisait de l'entrant et pas de "push" (prospection -NDLR), on va changer ça" diagnostique Pierre Goguet. Candidat à sa propre succession, il sera le premier président de la toute nouvelle CCI Bordeaux Gironde, née de la fusion l'an dernier des CCI de Bordeaux et Libourne et qui vient de tenir sa première assemblée générale.

La liste d'union Medef-CGPME a été mise en balance par la candidature tardive de la liste Autrement. Une liste de "jeunes qui n'étaient pas présents dans tous les collèges" résume Pierre Goguet. La toute nouvelle CCI Bordeaux Gironde (CCIBG) compte 80 élus. Hors de question de penser à l'éclosion d'une banale CCI de la Gironde. "Bordeaux c'est notre flag, c'est une marque : nous avons tout intérêt à la porter" corrige instantanément l'élu.





Partenariats avec les collectivités





Le nouveau président se félicite des partenariats noués par les CCI avec les collectivités et en particulier de celui qui lie la CCIBG avec Bordeaux Métropole. A Bordeaux Métropole cet accord "de subsidiarité", qui donne la main à la CCI quand la collectivité n'intervient pas sur un sujet économique, a été signé par l'ensemble des élus de droite et de gauche souligne Pierre Goguet. La CCIBG a aussi très récemment signé un partenariat similaire avec la communauté de communes de Libourne, traduction locale d'un accord national contracté entre l'Association des CCI métropolitaines, présidée par Pierre Goguet, et 14 métropoles. Malgré l'incorporation de l'ex-CCI de Libourne, le budget non consolidé de la CCIBG, qui atteint 40 M€, est inférieur à celui de l'ex-CCIB, qui était de 70 M€.

"Nous avons un total de bilan de 100 M€, parce que le bâtiment de Kedge, à Talence, est à nous. Mais Kedge a son propre budget, qui ne fait plus parti de celui de la CCI" résume Pierre Goguet. La Chambre emploie désormais 190 personnes, plus 130 agents encore payés par la CCI et employés par Kedge. Autre source de satisfaction pour le président, le bureau de la Chambre a été renouvelé à 70 %, avec en particulier l'arrivée du libraire Denis Mollat, qui va piloter la transformation digitale, ou d'Agnès Grangé, déléguée régionale de La Poste mais aussi égérie de la French Tech Bordeaux.





Election à la Région, pas facile





Le Medef et la CGPME de la Gironde vont soutenir la candidature du Girondin Jean-François Clédel à la présidence de la CCI régionale (CCIR) de Nouvelle-Aquitaine. Mais l'élection de ce dernier pourrait être remise en cause par la candidature de Daniel Braud président de la CCI d'Angoulême, également candidat.

"L'élection a lieu le 20 décembre et il y aura match. Bordeaux a essayé de convaincre l'ancienne Aquitaine de voter pour Clédel mais ce n'est pas si facile. Les choses ont plutôt bien évoluées puisqu'il y a six ans les Basques et les Béarnais voulaient la peau des Bordelais, on discutait avec les révolvers sur la table. Aujourd'hui c'est réglé. Les CCI territoriales ont défini tout ce qu'elles voulaient voir au plan régional. L'époque du conflit entre les CCI territoriales d'Aquitaine et la Métropole est derrière nous" rassure Pierre Goguet.

La nouvelle CCIBG va envoyer 24 élus (et autant de suppléants) à la CCI régionale de Nouvelle-Aquitaine, sur les 83 sièges à pourvoir. Il faudra donc à Jean-François Clédel des alliés mais les Aquitains, qui représentent 60 % des voix à' la CCI de Nouvelle-Aquitaine, vont-ils le soutenir ? Pierre Goguet ne se risquera pas à répondre par l'affirmative d'autant plus, explique-t-il, qu'un département comme la Dordogne se sent plus proche de la Charente. La crainte d'avoir une métropole bordelaise trop puissante n'est désormais plus cantonnée à l'ancienne Aquitaine...