Bordeaux : Pouey, “l’espion” des affaires s’allie à XHI

A l'origine, en 1884, la société bordelaise Pouey était spécialisée dans le conseil en transport. Dans les années 1980, puis 1990, ce qui est aujourd'hui un groupe de 160 salariés présent en France, Espagne, Belgique et Italie, est devenu un des plus importants acteurs du recouvrement, puis du renseignement commercial (s'appuyant notamment sur un réseau de 950 correspondants qui sont autant d'informateurs) et plus récemment, de l'assurance, et tout particulièrement, via sa filiale PRCG SA, la couverture du risque client.

Le groupe Pouey International, dont le chiffre d'affaires 2015 de 20 M€ devrait connaître une croissance de 12 à 13 % à l'issue de l'exercice en cours, vient d'annoncer qu'il ajoutait une nouvelle corde à son arc. Le Bordelais est devenu actionnaire de référence d'une startup parisienne, XHI Solutions (5 salariés), éditeur de solutions informatiques de gestion du poste client et d'optimisation du besoin en fonds de roulement des entreprises créé en 2013.

Viser le business des ETI et des grandes entreprises

"Ce rapprochement avec XHI nous permet de compléter notre offre de service de recouvrement, activité qui représente 30 % de notre chiffre d'affaires annuel, grâce à sa solution numérique innovante, très intuitive," explique Bertrand Lacampagne, président du directoire de Pouey International. "Avec les solutions proposées par XHI Solutions, nous allons avoir l'occasion d'adresser, ensemble, une clientèle différente de celle qui a fait notre histoire" poursuit ce dernier.

Avec ce partenariat, Pouey International, très présent dans le secteur des PME, entend passer un nouveau cap.

"Avec les solutions XHI qui peuvent se connecter facilement à nos propres solutions. Grâce à la synergie de nos deux entités nous disposons du service qui va nous permettre d'adresser les entreprises de taille intermédiaire, ainsi que les grandes" assure Bertrand Lacampagne.

Bref, le 007 français du renseignement semble avoir trouvé, avec cette alliance, l'arme idéale pour renforcer ses positions sur le marché du recouvrement de créance.