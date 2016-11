Bernard Magrez entre au capital de Bordeaux River Cruise

En prenant une participation dans la compagnie de croisières fluviales Bordeaux River Cruise, Bernard Magrez compte étoffer son offre œnotouristique haut de gamme qui propose déjà hébergement, restauration, visites, ateliers œnologiques et cours de dégustation dans ses quatre grands crus classés du Bordelais (Pape Clément, La Tour Carnet, Fombrauge et Haut-Peyraguey) ou dans son hôtel-restaurant de prestige "Bernard Magrez La Grande Maison" dont les cuisines ont été confiées à Pierre Gagnaire, élu meilleur chef du monde par ses pairs.

Bordeaux River Cruise compte déjà dans son catalogue quatre croisières œnologiques. Avec l'inauguration des nouveaux pontons de la Cité du vin et du centre-ville, les visiteurs et hôtes de Bernard Magrez peuvent maintenant rallier le Médoc directement par le fleuve, afin d'y visiter le château La Tour Carnet, l'un des grands crus classés du propriétaire.

1er dîner-croisière pendant Bordeaux So Good

La flotte rouge et noire de Bordeaux River Cruise est composée de trois bateaux, le Sicambre, le Silnet et le Sardane, qui devraient permettre à la compagnie fluviale de recevoir une fréquentation record de plus de 70.000 passagers en 2017.

>> A lire également : "Tourisme fluvial : Bordeaux River Cruise s'amarre rive gauche"

Bernard Magrez organisera sur le Sicambre des animations exceptionnelles telles que conférences thématiques, performances artistiques, diners gastronomiques en accords mets et vins, ateliers œnologiques d'assemblages B-Winemaker ou encore concerts de musique classique avec son exceptionnel quatuor à cordes Château Pape Clément.

Le premier "Dîner-Croisière Création" de la série sera organisé le vendredi 18 novembre. Il permettra aux passagers, grâce à la présence d'artistes partenaires de l'Institut Culturel Bernard Magrez, de créer eux-mêmes leurs bouteilles de vin uniques qu'ils conserveront à l'issue de la soirée. La croisière sera agrémentée d'un grand dîner en accord mets et vins spécialement conçu dans le cadre du festival gastronomique Bordeaux S.O Good qui a lieu du 18 au 20 novembre.