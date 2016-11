Vin : un businessman du luxe déboule dans le négoce bordelais

Les Châteaux Cazeau et Giraudot (AOC Bordeaux) et la Guyennoise, société bordelaise (70 salariés, 30 millions de cols commercialisés chaque année) de négoce installée au cœur de l'Entre-deux-Mers, à Sauveterre-de-Guyenne, viennent d'être acquis par Guillaume Brochard, un homme d'affaires qui vit entre la Chine et Paris et qui est connu pour avoir effectué un parcours professionnel réussi dans l'industrie du luxe (notamment au sein du Groupe LVMH...) avant de créer (2004) et de revendre (2013) au groupe PPR (groupe Kering) une marque de joaillerie internationale : Qeelin.

Entrée de gamme, vins de châteaux et marques premium

Guillaume Brochar,d qui avait déjà pris le contrôle en mars dernier de GRM, une société de négoce basée à Pineuilh (45 salariés) capable de commercialiser 15 millions de bouteilles par an, connue pour les succès et marques innovantes que sont Be Pink et Rosé on Ice, consolide donc sa position dans le Bordelais avec la prise de contrôle de La Guyennoise.

Passionné de vin, Guillaume Brochard va regrouper les activités des différentes entités qu'il possède autour d'une nouvelle enseigne de négoce : Maison Le Star.

Le nouvel ensemble ainsi constitué devrait permettre à Maison Le Star de développer des synergies entre les sociétés qui la composent notamment en matière de rayonnement commercial. GRM est très bien implantée en France tandis que La Guyennoise est un des principaux opérateurs français présents sur le marché chinois où la maison de négoce réalise au moins 50 % de son activité.

La Chine comme objectif commercial prioritaire

Selon sa direction, Maison Le Star structurera son offre autour d'un pôle entrée de gamme avec les offres de GRM et de La Guyennoise, un pôle propriétés commercialisant les 3,5 millions de cols annuels produits par les 500 hectares des propriétés du groupe (Château Cazeau, Château Giraudot, Château Picon, Château Guillaume Blanc, Château Grandefont, Châteaux Les Roques). A partir de 2017, Guillaume Brochard et ses équipes entendent développer un pôle marque Premium.

En attendant, et au cas où l'on douterait de l'intention du businessman, marié à la designer chinoise Jiang Quiong, de renforcer la passerelle commerciale entre la France et la Chine, Maison Le Star vient d'ouvrir une nouvelle société d'importation à Shanghai.