Allées Shopping : ça castagne entre Auchan et Sodec

En voilà deux qui ne passeront pas Noël ensemble. Auchan et Sodec viennent d'être les protagonistes d'une belle passe d'armes. Pour mémoire, le groupe Sodec porte un projet, baptisé Les Allées Shopping, à Ondres dans les Landes, près de Bayonne, dans un secteur en forte croissance démographique et où les projets commerciaux ne manquent pas. Ce parc doit à terme comprendre sur 33 hectares un hypermarché Auchan de 17.000 m2, plus de 120 boutiques, une douzaine de moyennes surfaces, 10 restaurants... avec une large place donnée aux loisirs, notamment avec la première vague de surf artificielle installée dans un centre commercial. Les Allées Shopping d'Ondres cible une zone de chalandise de 700.000 habitants vivant à moins de 45 minutes. Les travaux devaient démarrer avant l'été pour une livraison de la phase I fin 2017 ou début 2018. A ce jour, pas une pelleteuse sur le chantier.



Vendredi dernier, Auchan, partenaire depuis 2012, a annoncé son retrait du dossier, dénonçant le manque d'informations de Sodec :

"L'entreprise est obligée de constater aujourd'hui que le projet de centre commercial n'a enregistré aucun progrès dans sa conception ou dans sa réalisation depuis l'accord de 2012. Malgré les efforts de tous, aucun élément probant n'a pu être apporté à Auchan par le promoteur sur l'état d'avancement du projet, ni aucune visibilité sur une date possible de démarrage de chantier et encore moins sur une date d'ouverture.Cette situation est d'autant plus regrettable qu'entre temps la situation concurrentielle de la zone a évolué avec l'ouverture du centre commercial Ikea et de la rénovation extension du centre commercial BAB 2. Devant cette situation et l'absence totale de perspectives d'avancées, Auchan en est arrivé à la conclusion que le projet, tel qu'il avait été envisagé au départ par les deux partenaires, n'est malheureusement plus viable et que sa collaboration avec Sodec dans ce cadre est donc sans objet."

Sodec riposte

Un temps muet, le groupe Sodec a contre-attaqué ce matin, par voie de communiqué comme Auchan :

"Dans un communiqué du 28 octobre 2016, Auchan croit devoir annoncer Urbi et Orbi l'arrêt de sa collaboration avec le groupe Sodec (...). Cette annonce fait suite à la volonté d'Auchan, manifestée depuis plus d'un an, de renégocier les termes de l'accord de 2012 dans des conditions totalement léonines à nos dépens. En portant notre différend sur la place publique, l'enseigne s'emploie délibérément à tenter de décrédibiliser Sodec et le projet. Depuis l'origine, le projet des Allées Shopping Bayonne - Ondres a été reconnu par la Commission nationale d'aménagement commercial et le Conseil d'Etat comme une opération structurante visant à contrebalancer au nord de l'Adour les centres commerciaux existants ou en développement au sud. (...) Un contentieux est pendant depuis une dizaine de jours, qui tranchera les responsabilités et dira si Auchan est en droit de rompre unilatéralement les accord conclus (...)."

Rappelant qu'il dispose "de l'ensemble des autorisations administratives valables encore plusieurs années, et d'un foncier maîtrisé" pour les Allées Shopping de Bayonne - Ondres, Sodec conclut en affirmant que son projet "ira à son terme, avec ou sans Auchan". Cette fois en revanche, personne ne se risque à avancer une date.