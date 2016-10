easyJet : 10 ans de succès à Bordeaux

"Un formidable succès", sans "accident de parcours" : ainsi Pascal Personne, directeur de l'Aéroport de Bordeaux Mérignac, résume-t-il les 10 ans de la présence d'easyJet à Bordeaux, qui après une première ligne ouverte en 2006, propose aujourd'hui 20 destinations depuis la capitale régionale. La compagnie, dont la croissance a suivi celle de l'aéroport - 1er des aéroports régionaux en termes de croissance depuis plusieurs années, a rappelé Virginie Calmels, adjointe au maire de Bordeaux - devrait transporter cette année 1,5 million de passagers sur les 5,6 millions attendus par l'aéroport à fin 2016. easyJet représente en effet 28 % de parts de marché à l'aéroport, après Air France (39 %), le reste étant assuré par Volotea, Ryanair et KLM, entre autres.

A l'occasion de cet anniversaire, Pascal Personne n'a d'ailleurs pas hésité à affirmer sa fierté au sujet du terminal low cost billi, proposant aux compagnies aériennes coûts faibles et efficacité opérationnelle, entré en service en 2009 et qui porte désormais une grande partie de la croissance régulière de l'aéroport, puisque les compagnies low cost ont enregistré 2,21 millions de passagers en 2015, en hausse de 11,9 %, soit 41,9 % du trafic de l'aéroport. Après une année 2015 en croissance de 7,6 %, l'aéroport arrivait à 8,4 % de croissance à fin septembre 2016.

13 % de croissance cette année à Bordeaux

Saluant le dynamisme économique et touristique de la région couplé à une "politique intelligente des infrastructures", Francois Bacchetta, directeur général d'easyJet pour la France, n'a pas dit autre chose :

"L'équation économique est là : billi est fait pour l'efficacité opérationnelle, le cœur de notre modèle économique est la rotation, même s'il faut toujours améliorer le service au passager. Les coûts, c'est fondamental dans notre métier. Dans l'exploitation d'un vol court courrier, le 2e coût c'est le coût de toucher à l'aéroport."

S'adressant au directeur de l'aéroport de Bordeaux, François Bacchetta a d'ailleurs déclaré qu'il allait falloir s'agrandir, "parce que ce n'est pas fini". A Bordeaux où elle propose 20 destinations, easyJet, avec 180 vols assurés en moyenne chaque semaine, table cette année sur une croissance de 13 %, avec 1,5 million de passagers transportés, et 15 % en 2017. La compagnie a en effet annoncé qu'elle continue à renforcer son offre cet hiver depuis Bordeaux, avec Lisbonne qui passe à 6 vols par semaine, Bristol qui devient annuel, la poursuite des destinations Marseille, Berlin, Barcelone et Venise lancées l'été dernier, ainsi que deux nouvelles lignes en 2017 dont l'une vers Hambourg.

En France, easyJet est la 2e compagnie aérienne avec 15,6 millions de passagers transportés cette année, plus de 1.000 salariés, 18 aéroports desservis et plus de 200 lignes exploitées. 4e compagnie européenne, elle transporte plus de 70 millions de passagers chaque année, exploite 380 lignes dans 31 pays, soit 9 % de parts de marchés sur le court courrier : "Il nous reste beaucoup à faire", a commenté François Bacchetta.