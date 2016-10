Kiabi teste sa griffe dans le Vieux Bordeaux

La marque de vêtements Kiabi a pour la première fois ouvert en plein Bordeaux, rue Sainte-Colombe, le 20 octobre, un magasin éphémère : un "Pop Up Store/Kiabicolore". Cette ouverture bordelaise, qui s'achève le 29 octobre, n'est pas une simple opération de communication. Elle annonce le début d'une nouvelle stratégie pour cette marque "à petits prix" cantonnée jusque-là dans les centres commerciaux à la périphérie des grandes villes.

"Kiabi est le numéro un du textile en France, en volume et en chiffre d'affaires. Nous ne contrôlons que 50 % du marché parce que nous ne sommes présents qu'en périphérie. Désormais nous allons nous attaquer aux centres-villes. Nous prévoyons d'ouvrir très bientôt une quarantaine de ces magasins complémentaires, dont la moitié en Ile-de-France", annonce à La Tribune Stéphane Goenaga, directeur du développement France de Kiabi, qui n'est pas encore en mesure de détailler ces futures implantations.

Contrôlé par l'Association familiale Mulliez, la famille nordiste qui a notamment créé Auchan, Kiabi, à Hem (Nord), a réalisé 1,7 Md€ de chiffre d'affaires l'an dernier avec 8.700 salariés et ne se limite pas au périmètre du groupe Auchan.

Le magasin éphémère Kiabi du centre de Bordeaux ne ressemble vraiment pas à celui du centre commercial de Bordeaux-Lac (DR)

Dans l'agglomération bordelaise, Kiabi est ainsi présent au centre commercial du Lac, avec l'hyper Auchan, mais aussi dans ceux de Sainte-Eulalie, avec Leclerc, de Mérignac Soleil, et Rives d'Arcins, à Bègles, avec Carrefour.

"Nous possédons 500 magasins dans le monde, dont 350 en France. Nous avons ouvert notre premier magasin à l'étranger en Espagne en 1993. Kiabi est aujourd'hui présent en Espagne, en Italie, en Russie et aussi, par le biais de franchises, dans les pays du Maghreb et en Côte d'Ivoire, sans oublier les départements et territoires d'outre-mer", décortique Stéphane Goenaga.