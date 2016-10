Le groupe Parot augmente son capital de 6 M€

L'offre de souscription ouverte le 4 octobre pour l'entrée en Bourse du groupe Parot (650 salariés, 363 M€ de CA pro forma en 2015 et 19.000 véhicules vendus), à Bruges (Gironde), a été clôturée hier mercredi 19 octobre à midi. C'est par la partie basse de sa fourchette (initialement comprise entre 7,02 € et 9,48 €) que le groupe Parot, spécialisé dans la distribution de véhicules commerciaux et surtout particuliers, dont Alexandre Parot est le PDG, a finalement réalisé cette arrivée sur le marché boursier, avec un prix de l'action fixé à 7,02 €.

La demande globale s'est élevée à 848.572 titres dont 117.100, soit 13,7 %, souscrits par l'actionnaire existant AV Holding, une société dont Alexandre Parot est majoritaire, au côté de sa sœur Virginie Parot-Gauzignac, directeur général délégué. Principalement destiné aux investisseurs institutionnels le placement global représente 77 % de l'offre. Tandis que l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, jauge 23 % de la demande.

Un contrat de liquidité de 450.000 €

Le prix de l'action a été fixé hier mercredi à 7,02 € par le conseil d'administration du groupe Parot. L'émission représente une augmentation de capital "d'environ 6 M€ (prime d'émission incluse), soit 75,1 % de l'offre initialement prévue". A l'issue de cette opération le capital du groupe se compose désormais de 3.874.072 actions, "ce qui représente une valorisation de 27,2 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse".

Détail important, les négociations des actions Groupe Parot débutent le 24 octobre prochain à 9 heures. "Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'opération interviendra le 21 octobre. Un contrat de liquidité de 450.000 € avec la société Aurel BGC sera mis en œuvre dès l'ouverture des négociations, le 24 octobre." A l'issue de cette opération le public détient 18,88 % des actions du groupe, le solde étant contrôlé par AV Holding.