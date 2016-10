Industrie : le groupe Mademoiselle Desserts s’implante aux Pays-Bas

Démarrée il y a 32 ans, en Dordogne, l'histoire de la pâtisserie industrielle version Martine Spécialités a connu, en moins de dix ans, une accélération brutale. Spécialisée dans la réalisation de pâtisseries surgelées à destination de la grande distribution, l'usine historique, basée à Condat-sur-Trincou, a bénéficié, depuis 2009 et sa reprise par certains de ses cadres via un LBO (Leverage Buy Out, ou rachat via la création d'une société holding qui recourt à l'emprunt), de plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissements.

Avec 430 salariés, l'unité de production capable de produire 500 types de desserts différents, et de transformer, pour cela, 5 tonnes d'œufs, 20 tonnes de beurre et 40.000 litres de lait par jour, est désormais le vaisseau amiral d'un groupe qui compte sept filiales pour autant de sites de production.

Sept sociétés, dont trois figurent hors de l'Hexagone désormais.

Mademoiselle Desserts, de plus en plus internationale

En effet, dès 2012, le Français se lançait à la conquête de l'Europe en prenant, outre-Manche, le contrôle de "Speciality Dessert", qui comptait alors 42 salariés et réalisait 6,5 M€ de chiffre d'affaires. En 2014, le groupe français renforçait encore ses positions au Royaume-Uni en faisant l'acquisition de The Handmade Cake Company.

Après avoir décidé que toutes ses filiales partageraient le même nom : Mademoiselle Desserts, à part The Handmade Cake Company , marque très connue au Royaume-Uni, le groupe français présidé par Didier Boudy (ex-DG de Martine Spécialités) a réalisé, officiellement le 1er octobre, une nouvelle opération de croissance externe en prenant le contrôle de Quality Pastries, société basée aux Pays-Bas, à Weert. Cette société, reconnue pour être une spécialiste incontesté des mille-feuilles surgelés, emploie 60 personnes et a réalisé 15 M€ de chiffre d'affaires en 2015.

"Les activités de Quality Pastries sont parfaitement en adéquation avec celles du groupe. Elles s'intègrent complètement dans notre stratégie de développement à l'international et d'élargissement de notre gamme de produits", explique Didier Boudy.

Une stratégie d'internationalisation toujours en cours. Le groupe ne compte pas ralentir le rythme, environ une par exercice, concernant les opérations de croissance externe. En attendant, à ce jour Mademoiselle Desserts, dont la production adresse quasi uniquement la grande distribution via les marques de distributeurs, emploie à ce jour 1.037 salariés et réalise 167 M€ de chiffre d'affaires dont 27 % à l'export.