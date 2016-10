Arcachon : l’eau Abatilles étend son site et éteint une rumeur

Depuis quelques semaines, une rumeur court, à Bordeaux notamment, et dans le monde de l'eau de source.

Cette rumeur laisse entendre que la Source des Abatilles, qui produit annuellement 44 millions de cols d'Abatilles Sainte-Anne, de Source des Pins..., serait en vente.

Un "bruit" que les deux hommes d'affaires, Jean Merlaut, propriétaire entre autres du château Gruaud-Larose, et Hervé Maudet, fondateur, notamment, de la maison de négoce MVins, devraient faire cesser dès aujourd'hui.

En effet, les deux hommes, propriétaires depuis trois ans et demi de la source arcachonnaise, viennent de signer l'achat d'un petit peu moins d'un hectare de terrain, attenant au site de production actuel.

"S'il fallait une preuve du fait que nous ne sommes pas vendeurs, expliquait Hervé Maudet ce matin à La Tribune, cette acquisition peut en faire office de la manière la plus efficace à mon sens !"

Cette acquisition d'une parcelle de terrain de près d'un hectare (8.600 m2) auprès de Roger Padois, ancien propriétaire de la Source des Abatilles, va permettre, à terme, de presque doubler la surface du site de production.

"Nous sécurisons à la fois notre source et la capacité de croissance de notre outil de production", ajoute Hervé Maudet.

Une acquisition accélérée pour anticiper la croissance

"Cet investissement n'était pas forcément au programme de cette année, mais nous avons senti que le terrain pouvait nous échapper, et comme nous sommes coincés entre une route et des habitations, cette parcelle était notre unique possibilité d'extension."

Une acquisition anticipée qui s'accompagne d'une accélération du plan de développement commercial de la société et de ses marques qui réalise cette année un chiffre d'affaires qui dépasse nettement les 8 M€ selon nos estimations, et qui est à l'équilibre depuis 2015.

"Nous connaissons une croissance à deux chiffres depuis notre reprise de la société. La source comptait 22 salariés à notre arrivée, nous en sommes à 33 aujourd'hui. La visibilité de notre marque est en forte hausse dans la région. Nous sommes associés à beaucoup d'évènements, très présents en CHR. Nous accompagnons beaucoup de clubs sportifs, d'ailleurs nous venons de finaliser un partenariat avec l'équipe de hockey des Boxers, et aussi avec l'équipe pro de volley féminin de Bordeaux-Mérignac, les Burdis', qui évolue dans le nouveau Palais des sports", précise enfin Hervé Maudet.

Pour mémoire, depuis leur acquisition de la source des Abatilles, les propriétaires actuels ont investi 2,5 M€ dans la modernisation des chaines d'embouteillage. Une enveloppe d'investissement supplémentaire de 1,5 M€ devrait prochainement être mobilisée pour poursuivre l'amélioration de la performance de l'outil de production.