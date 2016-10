Trophées Œnovation : les lauréats 2016

Deux lauréats, Terraclima et D-Innovation, sont désignés ex-aequo cette année du 11e Trophée Œnovation, porté par la Technopole Bordeaux Montesquieu qui récompense l'innovation dans le secteur viti-vinicole. Œnotropic a également été distinguée d'un coup de cœur. La sélection s'est faite sur la base de quatre critères : le potentiel économique et d'innovation, la qualité de l'équipe porteuse du projet, l'intégration et l'apport du produit ou service à la filière vitivinicole.

TerraClima (Rennes) propose un outil d'aide à la décision pour les viticulteurs grâce à un réseau de stations météo implanté au sein du vignoble et disposé en fonction des caractéristiques du terrain (altitude, pentes, orientations etc...). Grâce à un modèle statistique très performant, TerraClima fournit des cartes climatiques à très hautes résolutions spatiales (jusqu'à 10 m), mises à jour toutes les 15 minutes sur une plateforme web. Cet outil permet ainsi de prévenir des risques de gel, maladies et de mieux maîtriser la maturation des parcelles.

D-Innovation (Bordeaux) a retenu l'attention avec son robinet innovant pour la dégustation de vin, qu'elle développe depuis quelques mois. Contrairement aux robinets traditionnels, il ne se bouche pas pendant les périodes de vinification (peaux, pépins, rafles dans la cuve) et il permet de prélever des échantillons représentatifs de la cuve de façon pratique, rapide et fiable (pas de pollution de l'échantillon due à la rétention de vin dans le robinet). Sa conception est prévue pour être simple de fabrication, d'utilisation et d'entretien. L'entreprise est actuellement en cours de création.



Enfin la société Œnotropic ([email protected] ), installée sur l'Ile de La Réunion, a reçu le coup de cœur de cette 11e édition. Proposant une préparation enzymatique destinée à la stabilisation protéique des vins blancs et rosés, la société créée en 2014 ambitionne, à travers la valorisation de la biodiversité tropicale, d'apporter une nouvelle solution aux professionnels de la filière viti-vinicole pour conserver et exporter le vin blanc sans craindre l'apparition d'un trouble blanchâtre qui déprécie leur commercialisation. Oenotropic développe une solution naturelle pour limiter les pertes qualitatives et quantitatives lors du traitement préventif de l'instabilité protéique des vins blancs. Cette solution a de plus un impact environnemental positif en réduisant la quantité de bentonite usagée utilisée. Enfin, dans un concept d'économie circulaire, Œnotropic offre un débouché aux co-produits non valorisés des industries agroalimentaires de transformation des fruits tropicaux à la Réunion.

Les lauréats bénéficieront d'une dotation globale valorisée à hauteur de 37.000 euros. Les accompagnements sont répartis entre conseils juridiques, conseils en stratégie commerciale, marketing, innovation. Les lauréats se verront également offrir un stand sur le Salon Vinitech-Sifel à Bordeaux (du 29 novembre au 1er décembre), événement au cours duquel ils recevront officiellement leur prix.