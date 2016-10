Elections/CCI : la liste qui veut s'y prendre "Autrement" à Bordeaux

13 % seulement des entrepreneurs ont voté lors des dernières élections pour les chambres de commerce. Manque de temps ? D'intérêt ? Sentiment de ne pas être vraiment représentés ?

De jeunes entrepreneurs ont dédié de "faire quelque chose" et présentent aujourd'hui à Bordeaux une liste face à l'alliance CGPME-Medef menée par le président sortant Pierre Goguet, pour les prochaines élections des chambres de commerce territoriales et régionales qui se déroulent du 20 octobre au 2 novembre.

Sur cette liste baptisée "Autrement" qui rassemble une vingtaine de candidats : Betty Ourry, dirigeante de Gestamatic, Sabine Marzat, assureur, Stéphane Passedouet, gérant de Phééric, Romain Durandeau, directeur associé chez DLT, Nicolas Graffin, dirigeant de l'agence de comm Egue, ou encore Fabienne Lagarrigue, co-dirigeante de Why Architecture.

Leur crédo : créer du lien et gérer sainement.

Parmi leurs propositions : encourager l'économie collaborative et la création de ponts entre les métiers, s'engager dès maintenant sur les questions d'avenir, concevoir un budget homogène, sobre et respectueux de l'argent public, contrôler les objectifs annuels fixés pour chaque mesure engagée.

"Ce n'est pas une liste d'opposition. Il y a des choses positives, il ne s'agit pas de tout renier", explique Betty Ourry, précédemment élue à la CCI de Bordeaux et la Chambre régionale sur la liste du Medef. "Notre propos n'est pas de tout critiquer mais d'aller vers les objectifs que l'on s'est assigné et de gérer la chambre comme on gère une entreprise, confirme Sabine Marzat. Nous pensons que sur la liste CGPME-Medef, il y a trop de gens détachés de la réalité de la gestion au quotidien. Bordeaux est hyper dynamique, mais en termes d'économie, ce n'est pas ça."

Redonner les clés aux entrepreneurs

Les candidats de la liste proposent un changement de méthode, en expliquant par exemple que le numérique et le développement durable doivent être traités de manière transversale dans chacune des actions de la chambre ou encore qu'il est urgent de redessiner le périmètre d'action de la CCI.

"Ce n'est pas le boulot de la CCI d'aller au CES Las Vegas avec La Poste, indique Betty Ourry. French Tech est là pour ça et le fait très bien. Il ne s'agit pas de doublonner ou de déployer des ressources pour concurrencer ce qui existe déjà. Ce que nous voulons, c'est que la CCI dise aux entreprise : « vous avez un problème, c'est notre problème »," explique Betty Ourry. "La CCI est la maison des entrepreneurs, on veut leur redonner les clés, renchérit Nicolas Graffin. Aujourd'hui il y a une rupture, les gens n'appellent plus à la CCI quand ils ont un problème."

Réclamant plus d'interaction et de transparence avant, pendant et après la prise de décision, estimant que dans le monde d'aujourd'hui une chambre de commerce ne peut pas faire l'économie d'une démarche plus collaborative, les colistiers assurent enfin être apolitiques.

"Nous voulons garder cette absolue indépendance par rapport au monde politique, assure Betty Ourry, qui figurait sur la liste de Virginie Calmels lors des dernières élections régionales. Ce n'est pas le même sujet, insiste-t-elle. Et par ailleurs, nous demandons à ce que les élus de la chambre ne soient pas tenus par d'autres mandats. Il faut un mandat unique, sinon ce sont toujours les mêmes."

Elle n'hésite d'ailleurs pas à montrer l'exemple puisqu'elle se retire de la présidence de la délégation régionale du mouvement Femmes chefs d'entreprises (FCE). Elle a déjà annoncé qu'elle passait la main en mars 2017, au terme de son mandat de trois ans.