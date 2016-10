Lim-Group, leader de la selle de luxe, se muscle de 9 M€

Lim-Group, leader mondial de la selle d'équitation haut-de-gamme sur mesure, dont le siège social se trouve à Nontron (Dordogne), vient d'ouvrir son capital à hauteur de 9 M€ à CM-CIC Investissement, fonds d'investissement (capital risque, capital développement, capital transmission...) du groupe bancaire Crédit Mutuel-CIC. Lim-Group, dirigé par Laurent Duray, son PDG, consolide deux entreprises aquitaines de haut niveau : CWD, à Nontron, et Devoucoux, à Bidart (Pays-basque/Pyrénées-Atlantiques).

Lim-Group réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 50 M€, dont les deux-tiers à l'international, et emploie un total de 455 salariés (France et international). Le groupe périgordin va profiter de l'apport de CM-CIC pour accroître son développement à l'étranger et mener des opérations de croissance externe. L'entreprise souligne que 15 des 30 meilleurs cavaliers mondiaux sont équipés d'une selle et de matériel CWD, qu'il s'agisse de sangles, bridons ou guêtres. Et des selles CWD ont équipé cet été trois médaillés d'or français et deux d'argent aux Jeux Olympiques de Rio.

Mise au point d'un cuir végétal

Lim-Group dispose d'un service recherche et développement de 12 personnes et ne cesse de miser sur l'innovation. Les JO sont sans doute passés par-là et le directeur de participation de CM-CIC, Alexandre Joubert, se montre enthousiaste.

"Nous avons été séduits par l'excellence du groupe, véritable fleuron de la compétition internationale, et à la forte intégration de son modèle industriel. Son potentiel de croissance est important grâce au mariage d'un savoir-faire traditionnel et régional et une politique d'innovation constante, qui offre aux deux marques de belles opportunités à l'international, notamment sur le marché américain" expose Alexandre Joubert.

CWD est depuis plusieurs années présent aux Etats-Unis et va sans doute focaliser sa croissance sur les Etats-Unis. Après trois années de recherche et 2 M€ d'investissement, Lim-Group a réussi à développer un cuir issu de tanins végétaux naturels biodégradables, sans chrome offrant une souplesse et une longévité supérieures.